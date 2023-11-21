مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 من الموضوعات التي يبحث عنها الموظفون والعاملون بترقب على محرك البحث وعلى صفحات التواصل الاجتماعي خاصة بعد إقرار الحد الأدنى الجديد للأجور بشكل رسمي والذي ارتفع إلى 4000 جنيه بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023

يعرض موقع الدستور في التقرير التالي مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 وكذلك جدول زيادة مرتبات العاملين بالدولة بعد إقرار مجلس الوزراء عليه.

الخميس 23 نوفمبر 2023 هو الموعد الرسمي الذي حددته وزارة المالية للموظفين لصرف مرتباتهم على أن يستمر الصرف حتى يوم 29 نوفمبر 2023.

بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للمرتبات ليصبح 4000 جنيه بدلا من 3500 تم إقراره بالفعل من قبل مجلس الوزراء، وشملت الزيادة كذلك باقي الدرجات الوظيفية بزيادة قدرها 500 جنيه.

الحد الأدنى لمرتبات الموظفين

ووفق قرار مجلس الوزراء الذي تم نشره في الجريدة الرسمية تم تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة والخدمية والاقتصادية بحيث لا يقل عن الآتي

الدرجة الوظيفية الممتازة أوما يعادلها 11000 جنيه شهريًا

الدرجة الوظيفية العالية أوما يعادلها 9000 جنيه شهريًا

الدرجة الوظيفية مدير عام أوما يعادلها 8000 جنيه شهريًا

الدرجة الوظيفية الأولى أوما يعادلها 7000 جنيه شهريًا

الدرجة الوظيفية الثانية أوما يعادلها 6000 جنيه شهريًا

الدرجة الوظيفية الثالثة أوما يعادلها 5500 جنيه شهريًا

الدرجة الوظيفية الرابعة أوما يعادلها 5000 جنيه شهريًا

الدرجة الوظيفية الخامسة أوما يعادلها 4500 جنيه شهريًا

الدرجة الوظيفية السادسة أوما يعادلها 4000 جنيه شهريًا

زيادة علاوة غلاء المعيشة

وفي نفس السياق قرر مجلس الوزراء في قراره الذي تم نشره في الجريدة الرسمية زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام المقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022 وتصبح قية العلاوة 600 جنيه بدلا من 300 جنيه.