الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد مرتبات شهر ديسمبر 2023 للموظفين العاملين بالدولة

موعد مرتبات
موعد مرتبات

حددت وزارة المالية موعد مرتبات شهر ديسمبر 2023 وذلك في البيان الصادر عنها في أكتوبر الماضي عن موعد مرتبات الشهور الثلاث الأخيرة من العام الجاري، كما حددت جدول صرف مرتبات شهر ديسمبر والمتأخرات، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد مرتبات شهر ديسمبر 2023 للموظفين العاملين بالدولة.

موعد مرتبات شهر ديسمبر 2023

أعلنت وزارة المالية، موعد مرتبات شهر ديسمبر 2023، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، وذلك بعد زيادة المرتبات الأخيرة، التي تم تطبيقها منذ شهر أكتوبر الماضي.

وتبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023، بدءًا من يوم الأحد 24 ديسمبر 2023، بينما يتم صرف المتأخرات أيام 7، 10، 11 من الشهر ذاته، وذلك من خلال منافذ صرف مرتبات الموظفين في البنوك وماكينات السحب الآلي والبريد المصري. 

على 3 أيام متتالية.. مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 ومتأخرات نوفمبر للموظفين

جدول صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023

الأحد 24 ديسمبر: وزارة المالية، وزارة الإنتاج الحربي، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، وزارة الخارجية، مجلس الوزراء، مجلس النواب، مجلس الشيوخ، الهيئات العامة الاقتصادية، الجامعات، والمستشفيات الجامعية.

الاثنين 25 ديسمبر: وزارة التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، وزارة الصحة والسكان، وزارة العدل، وزارة الأوقاف، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة النقل، وزارة السياحة والآثار، وزارة التموين والتجارة الداخلية، وزارة القوى العاملة، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزارة الصناعة، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الشباب والرياضة، وزارة البيئة، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وزارة الموارد المائية والري، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة التنمية المحلية، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة الأوقاف، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة الأوقاف، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الثلاثاء 26 ديسمبر: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة الأوقاف، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة الأوقاف، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة الأوقاف.

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مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 ومستحقات شهر نوفمبر

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