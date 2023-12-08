الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 ومستحقات شهر نوفمبر

المرتبات
المرتبات

مع أول أيام الشهر يحرص المواطنون على معرفة مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 عبر “جوجل”، لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم.

ويبدأ صرف مرتبات شهر ديسمبر للموظفين بالقطاع الخاص والحكومي، وذلك اعتبارًا من 24 ديسمبر 2023.

يستعرض "الدستور" بهذه السطور مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023، وجدول الصرف، و مستحقات شهر نوفمبر 2023.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023

قررت وزارة المالية في مصر صرف مرتبات شهر ديسمبر لعام 2023 لجميع العاملين في عدد 66 وزارة وهيئة حكومية في يوم 24 ديسمبر 2023، وسيستمر الصرف إلى يوم الخميس 28 من ديسمبر 2023 المقبل.

 

جدول صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023

 صرف مرتبات شهر ديسمبر لعام 2023 يوم 24 ديسمبر في ذات الشهر لـ: 

  • «مجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، مجلس النواب، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، مديريات الطرق والنقل».

صرف مرتبات ديسمبر 2023 يوم 25 ديسمبر في الشهر لـ:

  • وزارات «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة».

صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 يوم (26، 27، 28) ديسمبر في الشهر لـ جميع العاملين، الذين تخلفوا عن الصرف للمرتبات بالمواعيد المحددة في كل وزارة.

تصرف بالزيادة.. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 للعاملين في الدولة

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 للموظفين والعاملين بالدولة

مستحقات شهر نوفمبر 2023

وسيبدأ صرف مستحقات شهر نوفمبر لعام 2023 للعاملين، الذين قد تخلفوا عن صرف المرتبات خلال المواعيد المحددة في الأيام الأتية (9 و10 و11) في شهر ديسمبر 2023 الجاري.

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