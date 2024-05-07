الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

صاصا على الأسفلت.. أبرز حوادث المشاهير على "طريق الموت"

عصام صاصا
عصام صاصا

«حوادث الأسفلت» على الطرق السريعة والسرعة الزائدة جمعت بين المشاهير بعضهم من كان متهمًا في القضية وبعضهم من كان ضحية ومجنيًا عليه ومنهم مَن أصيب ومنهم من فقد حياته، وكان آخر تلك الوقائع واقعة دهس عصام صاصا لسائق أعلى طريق المريوطية.

عصام صاصا

وكشفت تحريات الجيزة بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن الملابسات الكاملة لاتهام مطرب المهرجانات عصام صاصا بدهس شاب أعلى الطريق الدائري بالطالبية.

تبين أن المطرب أثناء سيره أعلى دائري المنيب قبل نزلة المريوطية فوجئ بعبور شاب الطريق، فاصطدم به وأطاح به لعدة أمتار، وتوقف حتى وصلت قوات الشرطة ونقلت سيارة الإسعاف الشاب المصاب إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة، وتبين من فحص متعلقاته أنه سائق في أواخر العقد الثالث من العمر.

تم إلقاء القبض على "صاصا"، وأخطر مستشفى الهرم القسم بوفاة الشاب متأثرًا بإصاباته وجروحه جراء التصادم، فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

مصطفى هريدي 

أما الفنان مصطفى هريدي فسبق أن تسبب في صدم سيارة يستقلها أربعة شباب ما أسفر عن إصابتهم وعقب تحقيقات وجولات في المحاكم، قضت محكمة جنوب الجيزة، المنعقدة بأكتوبر بانقضاء الدعوى الجنائية، ضد الفنان مصطفى هريدي بالتصالح.

كانت مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغًا يفيد بإصابة 4 شباب في حادث مروري بمدينة 6 أكتوبر، وبإجراء التحريات، تبين لرجال المباحث أن قائد السيارة المتسببة في الحادث الفنان مصطفى هريدي، وتم ضبطه والسيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

حادث فادي خفاجة

وسبق أن أنقذت العناية الإلهية الفنان فادي خفاجة من الموت عقب انقلاب سيارته بمدينة نصر إثر اختلال عجلة القيادة في يده.

كان قسم مدينة نصر ثان تلقى بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة في شارع حسن المأمون أمام مقابر الوفاء والأمل، وتبين أنها قيادة الفنان فادي خفاجة.

الفنان أشرف عبدالغفور

وفقد الفنان أشرف عبدالغفور حياته بسبب حادث تصادم متهور تسبب فيه فنان تشكيلي بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي. اعترف المتهم بالتسبب في وفاة الفنان أشرف عبدالغفور، وقضت المحكمة بالحبس 3 سنوات لتهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ.

عصام صاصا طريق المريوطية الطرق السريعة المشاهير

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