الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 للعاملين وحقيقة الزيادة الجديدة في الأجور

موعد صرف مرتبات شهر
موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024

يبدأ موعد صرف  مرتبات شهر يناير 2024 اعتبارًا من يوم الأحد المقبل الموافق 21 يناير الجاري، وفق الجدول الزمني المعتمد من قبل وزارة المالية، والذي يتحدد على إثره موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 للعاملين بالدولة.

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 للعاملين وحقيقة الزيادة الجديدة في الأجور

يأتي موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 مع إعلان الحكومة عن تكليفها من قبل القيادة السياسية بدراسة إقرار حزمة استثنائية جديدة للحماية الاجتماعية تشمل إقرار زيادة في أجور العاملين بالدولة والمعاشات والدعم بما يتواكب مع الضغوط التضخمية التى فرضتها الأزمة الاقتصادية الراهنة على الصعيد المحلي والعالمي.

ومن المقرر أن يتم صرف مرتبات شهر يناير 2024 عبر ماكينات الصراف الآلي على مستوى دواوين الوزارات والمحافظات والجهات التابعة لها، اعتبارًا من التاريخ المعلن من قبل وزارة المالية، ولن يتم الصرف على دفعات أو مجموعات كما كان متبع في السابق.

مرتبات شهر يناير 2024

وتصرف مرتبات شهر يناير 2024 متضمنه العلاوة الدورية المقررة للعاملين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى الزيادة المقررة فى علاوة غلاء المعيشة، وعلاوة ترقية للعاملين المستوفين شروط الترقي لدرجة وظيفية أعلى، فى ضوء تعليمات وزارة المالية لكافة الإدارات المالية بمراعاة تعديل الحدود الدنيا لأجر كل موظف تبعًا لدرجته الوظيفية المرقي إليها طبقًا لجدول الأجور الجديد والمعتمد بعد الزيادة الأخيرة فى قيمة الحد الأدنى للأجور بنهاية العام الماضى 2023.

موعد صرف مرتبات يناير 2024 وقيمة المرتبات بعد الزيادة

موعد زيادة المرتبات 2024 وصرف رواتب شهر يناير 2024

زيادة جديدة في الأجور 

وفى سياق متصل، تجرى وزارة المالية دراسة شاملة لتكلفة حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى، بهدف لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان، وكذلك إطلاق حوار مجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025، لتحديد أولويات الإنفاق العام.

مرتبات شهر يناير موعد صرف مرتبات أجور العلاوة الدورية وزارة المالية صرف مرتبات شهر يناير 2024

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