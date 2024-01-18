الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الإصلاح والنهضة" يشيد بتوجيهات الرئيس السيسى بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية

هشام عبد العزيز رئيس
هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة

أشاد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن زيادة المرتبات والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي، واصفًا تلك الخطوة بأنها تمثل ترجمة عملية لمفهوم العدالة الاجتماعية وحرص شديد من القيادة السياسية على التخفيف عن كاهل المصريين.

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توسيع مظلة الحماية الاجتماعية 

وأضاف "عبد العزيز" أن التركيز على توسيع مظلة الحماية المجتمعية كان من أهم توصيات حزب الإصلاح والنهضة خلال جلسات الحوار الوطني في مرحلته الأولى، نظرًا لما للأزمات الاقتصادية العالمية من تبعات على المستوى المحلي وتأثيرات سلبية على المواطن المصري.

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إدخال المواطنين القادرين للسوق العمل 

وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى أنه لابد من التحرك على مسار موازي وهو ضرورة دمج أكبر قطاع ممكن من المواطنين القادرين على العمل إلى قوة العمل وإخراجهم من مظلة الحماية الاجتماعية المباشرة لضمان وصول هذه الصور من الدعم إلى مستحقيها، مؤكدًا بأن الحزب قد قدم توصية بذلك في جلسات الحوار الوطني من أجل ضمان تأهيل كل من لديه القدرة على الكسب للانخراط في قوة العمل.

إيجاد آليات جديدة لتقديم المساعدات

 وأكد "عبد العزيز" على أنه لابد أيضًا من التحرك على مستويات أخرى فيما يتعلق بالمساعدات الاجتماعية وعدم الاقتصار فقط على المساعدات المباشرة، وضرورة العمل على إيجاد آليات للمساعدات التي يمكنها المساهمة في تأسيس مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للفئات المستحقة للدعم لضمان استدامة الموارد المالية لتلك الفئات وتقليل اعتمادها على المساعدات المالية أو العينية المباشرة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه الحكومة بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن زيادة الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى وذلك لمواجهة الأعباء الاقتصادية المترتبة على الأزمة الاقتصادية وارتفاع موجة التضخم.

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