يُصرف مبكرًا.. اعرف موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024

يتصدر السؤال عن موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة، من قبل موظفي الدولة والقطاع العام والوزارات والهيئات المختلفة، ومن المفترض صرف مرتبات شهر يناير 2024 خلال أيام قليلة، حيث من المقرر أن يحصل الموظفون في الجهات الحكومية والتابعة للدولة على مرتباتهم بعد 6 أيام.

موعد صرف العلاوة الاستثنائية لشهر يناير 2024

وحسب إعلان وزارة المالية ستصرف علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به مع مرتبات شهر يناير 2024، بناءً على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

قرار تبكير صرف مرتبات شهر يناير 2024

في يناير 2024، قررت وزارة المالية تقديم موعد صرف المرتبات بمدة 3 أيام عن الموعد الاعتيادي، مع استمرار صرف علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية منذ أكتوبر الماضي.

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024

وبحسب الإعلان الصادر عن الوزارة، سيبدأ صرف مرتبات شهر يناير 2024 اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 21 يناير وحتى 24 يناير، على أن يستمر الصرف في 28 يناير، مع مراعاة إجازة ذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة في يوم 25 من الشهر نفسه.

موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور لموظفي القطاع الخاص 2024



ستبدأ تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص في يناير 2024، حيث قرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلًا من 3000 جنيه، وذلك دون استثناءات، ومن المفترض أن تعلن زيادة جديدة في الرواتب لموظفي القطاع العام في يوليو 2024، وفق وزارة المالية.

جدول الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة خلال شهر يناير 2024

- لموظفي الدرجة العالية أو ما يعادلها: 9000 جنيه.

- لموظفي درجة المدير العام أو ما يعادلها: 7500 جنيه.

- لموظفي الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 7000 جنيه.

- لموظفي الدرجة الثانية أو ما يعادلها: 6000 جنيه.

- لموظفي الدرجة الثالثة أو ما يعادلها: 5500 جنيه.

- لموظفي الدرجة الرابعة أو ما يعادلها: 5000 جنيه.

- لموظفي الدرجة الخامسة أو ما يعادلها: 4500 جنيه.

- لموظفي الدرجة السادسة أو ما يعادلها: 4000 جنيه.

