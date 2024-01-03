الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 ومتأخرات شهر ديسمبر

مرتبات
مرتبات

يحرص المواطنون العاملون في مؤسسات وهيئات الدولة مع بداية شهر يناير على معرفة موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 وقيمة الزيادة الجديدة، حيث أعلنت وزارة المالية في مصر عن ميعاد صرف المرتب لموظفي القطاع الخاص والحكومي في الدولة، بالإضافة إلى موعد صرف مستحقات شهر ديسمبر 2023 للموظفين.

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 وقيمة الزيادة الجديدة

وتوفر «الدستور » في هذا التقرير مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2024.

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024

ويبدأ صرف مرتبات شهر يناير لعام 2024 لكافة العاملين في 66 وزارة وهيئة حكومية يوم 21 يناير 2024، وسوف يستمر الصرف لمدة حوالي 5 أيام، وسينتهي في يوم الأحد 28 يناير لعام 2024 الحالي.

موعد صرف متأخرات شهر ديسمبر 2023 للمواطنين

ويكون موعد صرف متأخرات شهر ديسمبر 2023 للمواطنين في الأيام الآتية 7 يناير و10 يناير و11 يناير من الشهر يناير 2024.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 وقيمة مرتب الدرجة الأولى

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جدول صرف مرتبات شهر يناير 2024

صرف مرتبات شهر يناير لعام 2024 في يوم 21 في الشهر لـ: 

  • «مجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس النواب، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وزارة الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، وزارة التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، ومديريات الطرق والنقل».

صرف مرتبات شهر يناير لعام 2024 في يوم 22 في الشهر لـ: 

  • وزارة «التعليم العالي، وزارة التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، وزارة التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، وزارة التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، وزارة الشباب والرياضة، والمالية، هيئة قضايا الدولة، ومجلس الوزراء، والنيابة العامة، واللجنة العليا للانتخابات، المحكمة الدستورية العليا، والأزهر، ودار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة».

صرف مرتبات شهر يناير لعام 2024 يوم 23، 24، 28 في الشهر لجميع العاملين، الذين قد تخلفوا عن صرف المرتبات في المواعيد المحددة في كل وزارة.

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القومى للأجور يكشف تفاصيل زيادة مرتبات 25 مليون موظف بالقطاع الخاص

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موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024

صرف مرتبات شهر يناير موعد صرف مرتبات شهر يناير صرف مرتبات شهر يناير 2024 الزيادة الجديدة مرتبات شهر يناير 2024 متأخرات شهر ديسمبر

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موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024

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