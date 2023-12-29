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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024

مرتبات
مرتبات

أعلنت وزارة المالية عن تبكير موعد صرف مرتبات شهر يناير المقبل 2024 ، تزامنًا مع أعياد الميلاد المجيد ورأس السنة ،حيث تقوم وزارة المالية بالإعلان عن مواعيد صرف مرتبات 3 شهور في بيان رسمي، ومواعيد صرف المتأخرات والمستحقات المالية الأخرى.

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 وفق بيان وزارة المالية

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024

حددت وزارة المالية عدة أيام لصرف مرتبات شهر يناير 2024، تبدأ من الأحد 21 يناير 2024 ، على أن يتم صرف المرتبات للعاملين بالوزارات والهيئات والجهات الحكومية ، تباعًا على مدار 5 أيام، منعًا للتكدس على ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة من المنظومة المالية الإلكترونية.

مواعيد صرف متأخرات العاملين

كما حددت وزارة المالية 3 أيام لصرف متأخرات العاملين بالوزارات والجهات الحكومية بداية من يوم 4 يناير وحتى يوم 9 يناير 2024 من خلال ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة من المنظومة المالية الإلكترونية.

صرف مرتبات العاملين بالدولة

كما أعلنت وزارة المالية عن مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهري فبراير ومارس 2024، للعاملين بكل الوزارات و الهيئات والجهات التابعة ، مشيرًة إلى أنه تم تحديد 5 أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه، و3 أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، 3 أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

على أن يتم صرف متأخرات شهر فبراير أيام والمتأخرات أيام 8، 11، 12 من ذات الشهر نفسه، ومتأخرات شهر مارس أيام 7، 10، 11 من الشهر ذاته.

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