الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد صرف مرتبات يناير 2024 وقيمة المرتبات بعد الزيادة

مرتبات
مرتبات

موعد صرف مرتبات يناير 2024 من الموضوعات التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

الدستور” يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

موعد صرف مرتبات يناير 2024

كانت وزارة المالية نشرت بيانا لها  مؤخرًا على موقعها الالكتروني توضح من خلاله  موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024.

أوضح بيان وزارة المالية سالف الذكر أن الأحد 21 يناير هو اليوم الأول لصرف مرتبات شهر يناير 2024.

و أضاف البيان أن صرف مرتبات يناير 2024  سوف يستمر لمدة تصل إلى  خمسة أيام من تاريخ اليوم الأول للصرف، على أن يتم الصرف بالزيادة المقررة 600 جنية لكل راتب، وجاء الجدول كالتالي:

يوم الأحد 21 يناير 2024

 أول أيام صرف مرتبات شهر يناير 2024

يوم الإثنين 22 يناير 2024

ثاني أيام صرف مرتبات شهر يناير 2024

يوم الثلاثاء 23 يناير 2024

 ثالث أيام صرف مرتبات شهر يناير 2024

يوم الأربعاء 24 يناير 2024

 رابع أيام صرف مرتبات شهر يناير 2024

يوم الأحد 28 يناير 2024

 خامس أيام صرف مرتبات شهر يناير 2024

زيادة في مرتبات يناير 2024.. ومواعيد الصرف للقطاع الخاص والعام

قائمة زيادة الحد الادني للاجور 2024

-سيتم صرف المرتبات بالزيادة المقررة للدرجة العالية او ما يعادلها بقيمة 9000 جنيه

-سيتم صرف المرتبات بالزيادة المقررة الدرجة المدير العام بقيمة 7500 جنيه

-سيتم صرف المرتبات بالزيادة المقررة للدرجة الأولى وما يعادلها بقيمة 7000 جنيه

-سيتم صرف المرتبات بالزيادة المقررة للدرجة الثانية وما يعادلها بقيمة 6000 جنيه

-سيتم صرف المرتبات بالزيادة المقررة للدرجة الثالثة وما يعادلها بقيمة 5500 جنيه

-سيتم صرف المرتبات بالزيادة المقررة للدرجة الرابعة وما يعادلها بقيمة 5000 جنيه.

-سيتم صرف المرتبات بالزيادة المقررة للدرجة الخامسة وما يعادلها بقيمة 4500 جنيه

موعد صرف معاشات يناير 2024

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، من خلال منشور لها على موقعها الالكتروني تم نشره مؤخرا  أن يوم الاثنين 1 يناير 2024 هو أول أيام صرف المعاشات لشهر يناير على أن تستمر لمدة 6 أيام متتالية وتنتهي يوم 6 يناير 2024 الموافق يوم السبت.

أماكن صرف معاشات يناير 2024

ويتم صرف معاشات يناير 2024 من خلال عدة أماكن منها البريد المصري، وماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنوك ومنافذ شركة فوري، والمحافظ الإلكترونية على الهاتف المحمول وفروع بنك ناصر الاجتماعي.

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