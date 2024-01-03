مواعيد صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2024.. والفئات المستحقة للزيادة

زادت عمليات البحث خلال الساعات القليلة الماضية من قبل الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة عن مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2024 بعد الزيادة لمعرفة موعد بداية الصرف.

مرتبات شهر يناير وفبراير ومارس 2024

وفي هذا التقرير يرصد الدستور التفاصيل والمعلومات الكاملة عن موعد صرف مرتبات موظفي الدولة يناير 2024 وموعد صرف مرتبات وفبراير ومارس 2024.

مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2024

حددت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2024 للعاملين بكل الجهات الإدارية بالدولة خلال 5 ايام تبدا يوم الأحد 21 يناير وتستمر حتي يوم الاحد 28 يناير 2024( 21، 22، 23، 24، 28).

كما تقرر صرف المتأخرات خلال 3 ايام تشمل ( 4، 8، 9 ) من الشهر ذاته.

وقالت وزارة المالية إنه تمت مراعاة عيد الميلاد المجيد بحيث يتم صرف المتأخرات بداية من يوم الخميس 4 يناير بدلًا من يوم الأحد 7 يناير.

مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2024

حددت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 خلال 5 ايام تبدا يوم الخميس 22 فبراير 2024 وتستمر حتي يوم الاربعاء الموافق 28 من الشهر نفسه ( 22، 25، 26، 27، 28).

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024

حددت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024 خلال 5 ايام تبدا يوم الخميس الموافق 21 مارس وتستمر حتي يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2024( 21، 24، 25، 26، 27).

وأهاب وزارة المالية بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية ومراعاة للإجراءات الاحترازية.

ونفذت الدولة زيادة المرتبات للعاملين في الجهاز الإداري في شهر نوفمبر الماضي بأثر رجعي عن شهر أكتوبر، وهي الزيادة الثانية في مرتبات الموظفين خلال عام 2023.

زيادة المرتبات للعاملين في القطاع الخاص 2024

ومع تطبيق الدولة زيادة المرتبات لعام 2024، حدد المجلس القومي للأجور قيمة زيادة المرتبات للعاملين في القطاع الخاص لتكون 3500 جنيه، دون أي استثناءات، مع صرف علاوة دورية سنوية بنسبة لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وبحد أدنى 200 جنيه (مع زيادة 100).

وسيتم تطبيق زيادة المرتبات لعام 2024 اعتبارًا من يناير المقبل، وذلك لجميع العاملين الذين يتقاضون مرتبات أقل من 3500 جنيه.