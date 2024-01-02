الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 ومنافذ الصرف في المحافظات

صرف مرتبات
صرف مرتبات

حددت وزارة المالية موعد  صرف مرتبات شهر يناير 2024 للعاملين في الجهاز الإداري للدولة ضمن البيان الصادر عن الوزارة بمواعيد صرف مرتبات الربع الأول من العام الجاري 2024، وتعرض الدستور في التقرير التالي تفاصيل صرف مرتبات شهر يناير 2024

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024

حسب البيان الصادر عن وزارة المالية بتاريخ 16 ديسمبر 2024، فإن موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 هو يوم الأحد الموافق 21 يناير 2024، على أن يتم صرف المرتبات على مدار 5 أيام متتالية.

وأوضحت وزارة المالية في بيانها أن جدول صرف مرتبات شهر يناير 2024  تم وضعه مراعاةً لأيام الإجازات والعطلات الرسمية، كما يتم إضافة ٣ أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وقال رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، طارق بسيوني، إن جدول صرف مرتبات الثلاثة أشهر الأولي من شهر يناير تراعي الأعياد والمناسبات الرسمية  على أن يتم صرف المتأخرات بداية من يوم الخميس 5 يناير بدلًا من يوم الأحد 8 يناير احتفالًا بعيد الميلاد المجيد، كما تم التبكير فى صرف مرتبات شهر مارس ليبدأ الأحد الموافق 20 مارس بدلًا من الخميس الموافق 23 مارس بمناسبة شهر رمضان المبارك. 

موعد صرف معاشات المعلمين لشهر يناير 2024

مواعيد صرف معاشات يناير 2024 بالزيادات الجديدة لمستحقيها

منافذ صرف مرتبات شهر يناير 

يستطيع الموظفون صرف مرتبات شهر يناير من خلال عدة منافذ وفرته الحكومة لذلك وهي البنوك سواء فروع البنوك أو ماكينات ATM، كما يوفر البريد المصري خدمة صرف المرتبات للموظفين، ويمكن للموظفين صرف مرتباتهم من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، أو من خلال فوري، والتي توفر خدمة صرف المرتبات من خلال فروعها المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

وأهابت وزارة المالية، بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي. 

ويصرف الموظفون مرتبات شهر يناير 2024 بالزيادات التي أقرتها الدولة في سبتمبر الماضي حيث تم  زيادة الحد الأدنى للأجور ليصبح 4 آلاف جنيه بدلًا من 3500 جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية.

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موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024

 

مرتبات شهر يناير وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر يناير منافذ صرف مرتبات العطلات الرسمية

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