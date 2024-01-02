موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 ومنافذ الصرف في المحافظات

حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 للعاملين في الجهاز الإداري للدولة ضمن البيان الصادر عن الوزارة بمواعيد صرف مرتبات الربع الأول من العام الجاري 2024، وتعرض الدستور في التقرير التالي تفاصيل صرف مرتبات شهر يناير 2024

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024

حسب البيان الصادر عن وزارة المالية بتاريخ 16 ديسمبر 2024، فإن موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 هو يوم الأحد الموافق 21 يناير 2024، على أن يتم صرف المرتبات على مدار 5 أيام متتالية.

وأوضحت وزارة المالية في بيانها أن جدول صرف مرتبات شهر يناير 2024 تم وضعه مراعاةً لأيام الإجازات والعطلات الرسمية، كما يتم إضافة ٣ أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وقال رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، طارق بسيوني، إن جدول صرف مرتبات الثلاثة أشهر الأولي من شهر يناير تراعي الأعياد والمناسبات الرسمية على أن يتم صرف المتأخرات بداية من يوم الخميس 5 يناير بدلًا من يوم الأحد 8 يناير احتفالًا بعيد الميلاد المجيد، كما تم التبكير فى صرف مرتبات شهر مارس ليبدأ الأحد الموافق 20 مارس بدلًا من الخميس الموافق 23 مارس بمناسبة شهر رمضان المبارك.

منافذ صرف مرتبات شهر يناير

يستطيع الموظفون صرف مرتبات شهر يناير من خلال عدة منافذ وفرته الحكومة لذلك وهي البنوك سواء فروع البنوك أو ماكينات ATM، كما يوفر البريد المصري خدمة صرف المرتبات للموظفين، ويمكن للموظفين صرف مرتباتهم من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، أو من خلال فوري، والتي توفر خدمة صرف المرتبات من خلال فروعها المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

وأهابت وزارة المالية، بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي.

ويصرف الموظفون مرتبات شهر يناير 2024 بالزيادات التي أقرتها الدولة في سبتمبر الماضي حيث تم زيادة الحد الأدنى للأجور ليصبح 4 آلاف جنيه بدلًا من 3500 جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية.