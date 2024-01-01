الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد صرف معاشات المعلمين لشهر يناير 2024

معاشات شهر يناير 
معاشات شهر يناير 

يتابع المواطنين خلال الأيام الحالية عن  آخر أخبار الخاصة بمعاشات المعلمين،  وذلك بعد أن قامت نقابة المهن التعليمية بالإعلان رسميا عن موعد صرف دفعة معاشات شهر يناير الجاري  2024.

وتصدر موعد صرف معاشات المعلمين لشهر يناير 2024  عملية البحث علي محرك البحث جوجل.

 لذلك يرصد موقع الدستور كافة التفاصيل  المتعلقة بموعد صرف معاشات نقابة المعلمين، بالإضافة لرصد مواعيد وأماكن صرف المعاشات المقررة للمعلمين خلال شهر يناير الجاري ٢٠٢٤.

وكانت قد حددت نقابة المعلمين الفئات المستحقة للمعاش والمبالغ المقرر صرفها ابتداء من غدا الثلاثاء وحتي الانتهاء من صرف كافة المعاشات الخاصة بالعاملين وفقا للفئات المستحقة و المبالغ المقرر صرفها للمعلمين.

موعد صرف دفعة معاشات شهر يناير 2024

بحسب ما أعلنته نقابة المهن التعليمية قبل ايام فيما يتعلق  بموعد صرف دفعة معاشات شهر يناير  2024، فمن المقرر صرف معاشات المعلمين  للأعضاء و الورثة، غدا الثلاثاء الموافق 2 من شهر يناير من عام 2024،

وكان قد أعلن خلف الزناتي نقيب المعلمين ان  المستحقين للمعاشات من المعلمين يقرب من 5000 إلى 6000 آلاف معلم يبلغون سن المعاش كل شهر،

 

تفاصيل موعد صرف معاشات شهر يناير 2024

تم تحديد الأيام الخاصة بصرف معاشات المعلمين وفقا للجدول الآتي:

من المقرر أن يصرف للمواطنين معاش ١٠٠ جنيه في أيام الاثنين والثلاثاء 1 و 2 من شهر يناير 2024.

كذلك يتم صرف  معاش المواطنين  بقيمة ٢٠٠٠ جنيه خلال أيام الأربعاء والخميس 3 و 4 من شهر يناير 2024.

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كما يصرف المواطنين معاش أقل من ٣٠٠٠ آلاف جنيه  خلال أيام السبت و الاثنين 6 و 8 من شهر يناير 2024.

من المقرر ان يتم يصرف المواطنين معاش أكثر من ٣٠٠٠ آلاف جنيه في أيام الثلاثاء والأربعاء 9 و 10 من شهر يناير 2024.

أماكن صرف معاشات شهر يناير 2024

وبحسب ما أعلنته نقابة المهن التعليمية في تصريحات سابقة انه من المقرر ان يتم صرف المعاشات الخاصة بالمعلمين من خلال  المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة او  فروع بنك ناصر الاجتماعي. كذلك منافذ شركة.

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