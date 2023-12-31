تبدأ غدا من مكاتب البريد.. مواعيد صرف معاشات شهر يناير 2024

يبحث كثير من أصحاب المعاشات والمواطنين خلال الساعات القليلة الماضية، على محركات بحث "جوجل" عن مواعيد صرف معاشات شهر يناير 2024، بالتزامن مع اعياد رأس السنة وعيد الميلاد.

مواعيد صرف معاشات شهر يناير 2024

مع نهاية كل شهر وبداية الاخر، يتساءل كثير من الناس وينشغل بمعرفة موعد صرف المعاشات، والتي تبدا مع اول يوم عمل من كل شهر، كما يتم اتاحة عمليات الصرف من خلال جميع ماكينات الصراف الالي المنتشرة في ربوع مصر.

موعد صرف معاشات شهر يناير 2024 من البريد المصري

تبدأ الهيئة القومية للبريد المصري في عمليات صرف معاشات شهر يناير 2024 عبر 4400 منفذ ومكتب بريد بداية من يوم غدا الإثنين الأول من يناير 2024، على أن يتم إتاحة الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبريد والبنوك العاملة في مصر.

وحددت الهيئة القومية للبريد 10 أيام لصرف المعاشات حيث توزعت أصحاب المعاشات علي أربعة فئات لمنع التكدس والتزام خلال عمليات الصرف.

مواعيد صرف معاشات يناير 2024

تبدأ عمليات الصرف الفئة الأولى لاصحاب المعاشات الأقل من الف جنيه خلال يومي الإثنين والثلاثاء 1 و2 يناير تليها الفئة الثانية أصحاب المعاشات الأقل من ألفي جنيه خلال يومي الأربعاء والخميس 3 و4 يناير.

علي أن يعاود صرف الفئة الثالثة لاصحاب المعاشات الأقل من 3 آلاف جنيه خلال يومي السبت والإثنين 6 و8 يناير، تقوم مكاتب البريد بغلق أبوابها يوم الأحد 7 يناير بمناسبة عيد الميلاد الجديد.

وتستكمل عملة صرف المعاشات الفئة الاخير الأكثر من 3 آلاف جنيه خلال يومي الثلاثاء والأربعاء 9 و10 يناير، مع السماح لمن تخلف عن الصرف بالصرف خلال يومي الخميس والسبت 11 و13 يناير.

موعد عمل مكاتب البريد خلال شهر يناير 2024

تقوم هيئة البريد المصري من فتح أبواب مكاتبها بداية من الثامنة والنصف صباحا وحتى الثالثة عصرا وتمتد الفترة المسائية في بعض المكاتب حتى الساعة الخامسة مساء عدا يوم الجمعة إجازة رسمية لجميع العاملين بالهيئة في حين يتم مناصفة العمل بالمكاتب علي يومي الخميس والسبت بحسب كل منطقة.

منافذ صرف معاشات شهر يناير 2024

وفي هذا السياق، يتم تجهيز منافذ الصرف ووضع كراسي مريحة لكبار السن لانتظار أدوارهم للصرف والتي تتلخص فيما يلي:

• ماكينات الصرف الالي للبنوك.

• مكاتب الهيئة القومية للبريد.

• المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

• منافذ فوري.