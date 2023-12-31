موعد صرف معاشات شهر يناير 2024 والمستفيدين من الزيادة

حددت الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات ميعاد صرف معاشات شهر يناير 2024، والتي يتم صرفها عادة في الأول من كل شهر ميلادي، على عكس مرتبات الموظفين التي يتم صرفها في نهاية كل شهر ميلادي، وتعرض الدستور في التقرير التالي ميعاد صرف معاشات شهر يناير 2024.

ميعاد صرف معاشات شهر يناير 2024

يبدأ صرف معاشات شهر يناير 2024 غدًا الإثنين المقبل الموافق 1 يناير 2024، وتستمر عدة أيام وفق الشرائح التي حددها الصندوق حيث تم تقسيم صرف معاشات شهر يناير 2024 لعدة شرائح تبدأ من الأقل معاشا إلى الأكبر حتى لا يحدث تكدس أمام اماكن صرف المعاشات.

زيادة معاشات شهر يناير 2024

و أعلنت الحكومة عن زيادة معاشات شهر يناير 2024، حيث تم زيادة الحد الأدني لصرف معاشات المواطنين بدءاً من يناير المقبل، وفق اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تم رفع الحد الأدنى للمعاشات اعتباراً من يناير 2024، ليصبح 1300 جنيه بدلاً من 1105 جنيهات، فيما يرتفع الحد الأقصى للمعاشات ليصبح 10080جنيها بدلاً من 8720 جنيها.

كما تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني سيرتفع أيضًا في يناير 2024، ليصبح 2000 جنيه بدلاً من 1700 جنيه، فيما يرتفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 12600 جنيه بدلاً من 10900 جنيه.

ولن يتم زيادة المعاشات للمواطنين الذين يحصلون على معاش أكثر من 1300 جنيه ويستفيد من زيادة المعاشات يناير2024، الفئات التي تحصل على الحد الأدنى من المعاشات، كذلك يستفيد من زيادة المعاشات الفئات التي تتقاضى الحد الأقصى للمعاشات.

بالزيادة السنوية الجديدة التي صرفها أصحاب المعاشات بداية من أكتوبر الماضي، ووضعت الدولة نظام لصرف زيادة المعاشات حيث تم صرفها بحد أقصى 15%، يتم تطبيقها يوم 30 يونيو من كل عام، على أن يتم صرفها اعتباراً من أول يوليو، و طبقا لذلك فمن المقرر أن تطبق زيادة المعاشات 2024 في 1 يوليو المقبل، ما لم يصدر قرار بتبكير موعد صرفها.