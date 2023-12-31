الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2024

صرف معاشات
صرف معاشات

زاد البحث عن موعد صرف معاشات شهر يناير 2024 خاصة بعد إعلان تطبيق الحدين الادنى والأقصى الجديد لبعض الفئات بداية من شهر يناير ويسعى الكثير من اصحاب المعاشات البالغ عددهم 11 مليون مستحق في صرف معاشات للعام الجديد.

ننشر في التقرير التالي موعد صرف معاش شهر يناير 2024 وفق الجدول الزمني الذي يتم الصرف به كل شهر وقيمة الزيادة الجديدة في الحدين الادنى والاقصى للمعاشات التي يتم تطبيقها من معاشات العام الجديد. 

موعد صرف معاشات شهر يناير 2024

كما هو متبع لموعد صرف المعاشات لمستحقيه فإن موعد صرف المعاشات يبدأ في اليوم الأول من يناير 2024 اي بداية من الغد الاثنين 1 يناير 2024.

ومن المقرر أن يتم صرف المعاشات بالزيادة الجديدة للحدين الأدنى والأقصى بحيث يصبح الحد الادنى 1300 جنيه أما الحد الأقصى للمعاشات أصبح 10080 بدلا من 8720 جنيه.

تأتي هذه الزيادة تطبيقًا لما جاء في نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019 الذي وضع آلية لتحريك الحدود الدنيا والقصوى للمعاشات وأجور الاشتراك التأميني التي تتحرك في 1 يناير من كل عام.

بشرى سارة.. موعد صرف معاشات يناير 2024 وقيمة الزيادة الجديدة

ميعاد صرف معاشات شهر يناير 2024 ولينك الاستعلام عن قيمة المعاش

صرف معاشات يناير بزيادة استثنائية 600 جنيه 

كما يتم صرف معاشات يناير 2024 بالزيادة الاستثنائية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي والبالغ قيمتها 600 جنيه لمواجهة غلاء المعيشة نتيجة الاحداث السياسية العالمية والمؤثرة بدورها على الاقتصاد المصري. 

رفع الاشتراك التأميني 2024 

وبداية من يناير القادم أيضا من المقرر أن يتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى  بحيث يصبح  2000 جنيه بدلًا من 1700 جنيه بزيادة قدرها 300 جنيهًا، كذلك يتم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ويصبح 12600 جنيه بدلًا من 10900 جنيه بزيادة قدرها 2300 جنيهًا.

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