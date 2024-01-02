وزير النقل: رفع أسعار تذاكر المترو لتغطية مرتبات موظفى الشركة

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، معلقا على رفع سعر تذاكر مترو الأنفاق، أمس الإثنين، إن رواتب الموظفين زادت، فضلا عن ارتفاع سعر الدولار، لذلك كان يجب رفع أسعار تذاكر المترو لتغطية تكاليف مرتبات موظفي شركة مترو الأنفاق.

في سياق آخر، قال الوزير، خلال كلمته في مؤتمر صحفي لوزارة النقل لتعظيم سياحة اليخوت في مصر وسبل تدعيم إنشاء المراين المحلية والدولية اليوم، إنه جرى إعداد مذكرة بخصوص شروط التصديق على سياحة اليخوت في مصر، سيتم عرضها على رئاسة الجمهورية ورئيس الوزراء، وتتضمن استيفاء جميع الإجراءات من "مكان واحد".

وأضاف وزير النقل، خلال كلمته في مؤتمر صحفي لوزارة النقل لتعظيم سياحة اليخوت في مصر وسبل تدعيم إنشاء المراين المحلية والدولية اليوم، أن الوزارة تعمل على تسهيل الإجراءات "عشان منعذبش أي حد عايز يعمل مارينا، ولذلك هيتقدم لمكان واحد".