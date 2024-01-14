الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 وقيمتها بعد الزيادة

صرف مرتبات
صرف مرتبات

حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024، ضمن بيانها الصادر عن موعد صرف مرتبات الثلاث اشهر الاولى من العام الجاري 2024 بالزيادات التي اقرتها الدولة على المرتبات في أكتوبر الماضي، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024.

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024

تم تحديد موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة على مدار 5 أيام، من يوم 21 إلى يوم 28 من الشهر نفسه، مع مراعاة إجازة ذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة يوم 25 من الشهر.

فيما يخص متأخرات مستحقات العاملين، تصرف خلال 3 أيام من كل شهر، وذلك في 7 و10 و11 من الشهر.

بعد صرف المتأخرات.. موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 للعاملين بالدولة

لجميع العاملين فى الوظائف الحكومية.. موعد صرف مرتبات يناير 2024

وراعت وزارة المالية مع صرف مرتبات شهر يناير 2024 الأعياد والمناسبات التي يحصل الموظفوت على أجازات فيها، وقال شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، في بيان سابق، إنه تمت مراعاة إجازة عيد الميلاد المجيد 2024 بحيث يتم صرف المتأخرات بداية من يوم الخميس 4 يناير بدلًا من يوم الأحد 7 يناير.

موعد صرف مرتبات يناير 2024 وقيمة المرتبات بعد الزيادة

موعد زيادة المرتبات 2024 وصرف رواتب شهر يناير 2024

زيادة مرتبات الموظفين يناير 2024 

وزادت مرتبات الموظفين في يناير الجاري ليكون الحد الأدني لهم 3500 جنيه، وذلك للعاملين في القطاع الخاص، وبدأ تطبق الحد الادني للاجور الجديد بداية من يناير الجاري، وكان الحد الأدني لمرتبات العاملين في الحكومة تم زيادتها العام الماضي وأصبحت كالتالي: 

الحد الأدنى لموظفي الدرجة السادسة وما يعادلها يبلغ 4000 جنيه، ولموظفي الدرجة الخامسة وما يعادلها يبلغ 4500 جنيه، ولموظفي الدرجة الرابعة وما يعادلها يبلغ 5000 جنيه، لموظفي الدرجة الثالثة وما يعادلها يبلغ 5500 جنيه، الدرجة الثانية وما يعادلها يبلغ 6000 جنيه، الدرجة الأولى وما يعادلها يبلغ 7000 جنيه، موظفي الدرجة العليا وما يعادلها يبلغ 9000 جنيه، درجة المدير العام وما يعادله يبلغ 11000 جنيه، وتحصل الدرجة العالية أو ما يعادلها على 8500 جنيه.

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موعد صرف معاشات المعلمين لشهر يناير 2024

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مواعيد صرف معاشات يناير 2024 بالزيادات الجديدة لمستحقيها

مرتبات شهر يناير وزارة المالية موعد صرف مرتبات زيادة مرتبات الموظفين مرتبات الموظفين

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