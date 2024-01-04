لجميع العاملين فى الوظائف الحكومية.. موعد صرف مرتبات يناير 2024

موعد صرف مرتبات يناير2024 من الموضوعات التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

“الدستور” يستعرض في التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر :

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024

حددت وزارة المالية في بيان لها عبر صفحتها على “فيسبوك” عدد الأيام التى يصرف خلالها مرتبات يناير 2024،حيث يكون صرف مرتبات يناير 2024 على مدار 5 أيام متتالية.

وعلى صعيد متصل، حددت الوزارة أيضا ثلاث أيام لصرف المتآخرات المستحقة للعاملين بجميع الهيئات والمصالح الحكومية مع الأخذ فى الاعتبار أيام العطلات الرسمية و الأسبوعية.

موعد صرف مرتبات يناير 2024

وأوضح بيان وزارة المالية أن عملية صرف مرتبات يناير 2024 للعاملين في الجهات الإدارية والوزارات التابعة لوزارة المالية، يكون على 5 أيام متتالية،.

وعلى هذا سوف يكون صرف مرتبات يناير 2024 يبدأ من يوم 21 وتستمر إلى يوم 26 يناير حسب بيان وزارة المالية سابق الذكر 2024

جدول صرف مرتبات يناير 2024

صرف مرتبات يناير 2024 اليوم الأول:

يوافق 21 يناير 2024

صرف مرتبات يناير 2024 اليوم الثاني:

يوافق 22 يناير 2024

صرف مرتبات يناير 2024 اليوم الثالث :

يوافق 23 يناير 2024

صرف مرتبات يناير 2024 اليوم الرابع :

يوافق 24 يناير 2024

صرف مرتبات يناير 2024 اليوم الخامس:

يوافق 25 يناير 2024

تعرف على الزيادة السنوية للقطاع الخاص وموعد صرف الزيادة 2024

كان المجلس القومي للأجور، حدد فى أكتوبر الماضى موعد زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 3500 جنيه، دون أي استثناءات.، كما اقر أيضا صرف علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 200 جنيه (بزيادة 100%)، وذلك بعد أن كانت العلاوة الدورية السنوية لعام 2023 بحد أدنى 100 جنيه، على أن يتم تطبيق هذه القرارات اعتباراً من يناير 2024 المقبل

وكان الحد الأدنى للأجور للعاملين فى القطاع الخاص ارتفع من 2400 جنيه فى يناير 2022، ثم أرتفع لـ2700 جنيه فى يناير 2023، وارتفع مرة ثانية لـ3000 جنيه فى يوليو 2023، ثم أرتفع حسب ما أقره المجلس القومى للأجور لـ3500 بداية من يناير الحالى 2024