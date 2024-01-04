الخميس 04 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لجميع العاملين فى الوظائف الحكومية.. موعد صرف مرتبات يناير 2024

صرف مرتبات
صرف مرتبات

موعد صرف مرتبات يناير2024 من الموضوعات التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

“الدستور” يستعرض في التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر :

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024

حددت وزارة المالية في بيان لها عبر صفحتها على “فيسبوك” عدد الأيام التى يصرف خلالها مرتبات يناير 2024،حيث  يكون صرف مرتبات يناير 2024 على مدار 5 أيام متتالية.

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وعلى صعيد متصل، حددت الوزارة أيضا ثلاث أيام لصرف المتآخرات المستحقة للعاملين بجميع  الهيئات والمصالح الحكومية مع الأخذ فى الاعتبار أيام العطلات الرسمية و الأسبوعية.

موعد صرف مرتبات يناير 2024 

وأوضح بيان  وزارة المالية أن عملية صرف مرتبات يناير 2024 للعاملين في الجهات الإدارية والوزارات التابعة لوزارة المالية، يكون على 5 أيام متتالية،.

وعلى هذا سوف يكون صرف مرتبات يناير 2024  يبدأ من يوم 21 وتستمر إلى يوم 26 يناير  حسب بيان وزارة المالية سابق الذكر 2024

جدول صرف مرتبات يناير 2024

صرف مرتبات يناير 2024  اليوم الأول:

 يوافق 21 يناير 2024

صرف مرتبات يناير 2024    اليوم الثاني:

 يوافق 22 يناير 2024

صرف مرتبات يناير 2024    اليوم الثالث :

يوافق 23 يناير 2024

صرف مرتبات يناير 2024    اليوم الرابع :

يوافق 24 يناير 2024

صرف مرتبات يناير 2024    اليوم الخامس:

يوافق 25 يناير 2024

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 ومتأخرات شهر ديسمبر

تعرف على الزيادة السنوية للقطاع الخاص وموعد صرف الزيادة 2024 

كان المجلس القومي للأجور، حدد فى أكتوبر الماضى  موعد زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 3500 جنيه، دون أي استثناءات.، كما اقر أيضا صرف علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 200 جنيه (بزيادة 100%)، وذلك بعد أن كانت العلاوة الدورية السنوية لعام 2023 بحد أدنى 100 جنيه، على أن يتم تطبيق هذه القرارات اعتباراً من يناير 2024 المقبل

وكان الحد الأدنى للأجور للعاملين فى القطاع الخاص ارتفع من 2400 جنيه فى يناير 2022، ثم أرتفع لـ2700 جنيه فى يناير 2023، وارتفع مرة ثانية لـ3000 جنيه فى يوليو 2023، ثم أرتفع حسب ما أقره المجلس القومى للأجور لـ3500 بداية من  يناير الحالى 2024

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