الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد إجازة نصف العام الدراسي 2024 ونتيجة امتحانات الترم الأول بالمدارس

إجازة نصف العام الدراسي
إجازة نصف العام الدراسي 2024

موعد إجازة نصف العام الدراسي 2024 من التساؤلات التي يطرحها أولياء الأمور والطلاب عبر محركات الإنرتنت البحثية ومنصات التواصل المختلفة، تزامنًا مع قرب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023 - 2024.

إجازة نصف العام الدراسي 2024

ويرغب الكثير من الأشخاص معرفة موعد إجازة نصف العام الدراسي 2024، حيثُ يحصل الطلاب على إجازة رسمية لمدة 15 يومًا، وفقًا للخريطة الزمنية التي أعدّتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

بالتزامن مع عمليات البحث المتكررة حول موعد إجازة نصف العام الدراسي 2024، وزيادة التساؤلات عبر المنصات البحثية؛ يستعرض "الدستور" تفاصيل الإجازة وفقًا لوزارة التربية والتعليم.

موعد بداية إجازة الترم الأول 2024

وحددت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق، موعد إجازة نصف العام الدراسي 2024، مؤكدة أنه وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024 تبدأ إجازة نصف العام الدراسى 27 يناير 2024 وتستمر حتى مدة  أسبوعين.

موعد إجازة نصف العام 2024 وتوقيت بداية الفصل الدراسي الثاني

موعد إجازة نصف العام 2024 وبداية الفصل الدراسي الثاني وفقًا للخريطة الزمنية

وبحسب خريطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإنَّ إجازة نصف العام الدراسي 2024، تبدأ من السبت الموافق 27 يناير 2024 وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024، مُشيرة إلى أنَّه في حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.

إجازة نصف العام الدراسي 2024 للمرحلة الابتدائية 

من جهاتها، أوضحت المديريات التعليمية والإدارات، أن الطالب الذى ينتهى من امتحانات وتقييمات الفصل الدراسي الأول يحصل على إجازة، مضيفة أن بعض طلاب الصفوف فى المرحلة الابتدائية ينتهون من الامتحانات خلال الأسبوع الثانى من يناير ومن ثم تبدأ إجازاتهم رسميًا بعد انتهاء الاختبارات، مشددة على أن آخر يوم فى الامتحانات حسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالى 24 يناير 2024.

نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024

من المقرر أن تكون نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب المدارس والجامعات، متاحة أمام الطلاب على حسب انتهاء كل مدرية أو كلية من عملية الرصد والتصحيح، بعد اعتماد النتائج من وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي.

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موعد إجازة نصف العام 2024 وبداية الفصل الدراسي الثاني

موعد إجازة نصف العام الدراسي 2024 وفقًا للخريطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم

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