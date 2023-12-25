موعد إجازة نصف العام 2024 وبداية الفصل الدراسي الثاني وفقًا للخريطة الزمنية

بالتزامن مع الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الاول، والتى تنطلق فى منتصف يناير المقبل يبحث العديد من الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور عن مواعيد إجازة نصف العام ٢٠٢٤، فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من خلال الخريطة الزمنية للعام الدراسي عن إجازة نصف العام ٢٠٢٤ فى هذا السياق ترصد الدستور خلال السطور المقبلة تفاصيل إجازة نصف العام ٢٠٢٤ حسبما أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من خلال الخريطة الزمنية.

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الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024 أنه ينتهي العام الدراسي الأول 2023-2024 يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه قد تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023-2024 يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال الاعلان رسميًا عن الخريطة الزمنية لعام 2024 أنه قد تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024 و يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 10 فبراير 2024 وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه ينتهي الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024.

موعد بداية إجازة نصف العام 2024

وبهذا قد تبدأ أجازة نصف العام الدراسى من منتصف يناير المقبل عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الاول حتى 8 فبراير أى قبل بداية الفصل الدراسي الثاني، وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه قد تبدأ إجازة نصف العام من يوم السبت الموافق 27 يناير 2024 وتنتهي يوم الخميس 8 فبراير 2024، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.