محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى 2023-2024، حيث تجرى الامتحانات خلال الفترة من 2 يناير إلى 24 يناير 2024.

التشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء الامتحانات

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات حرصًا على صحة وسلامة الطلاب، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لأداء الطلاب امتحاناتهم فى سهولة ويسر.

مواعيد الامتحانات

وأشار أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أن طلبة وطالبات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وما يعادله سيؤدون الامتحانات في الفترة من الثلاثاء 2 يناير حتى الأربعاء 10 يناير، وامتحانات النقل الإعدادي العام والرياضي والمهنى وما يعادله فى الفترة من الثلاثاء 9 يناير حتى الاثنين 15 يناير، وامتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية من الأربعاء 17 يناير حتى الأربعاء 24 يناير، وامتحانات النقل للتعليم الفني من الثلاثاء 9 يناير حتى الأربعاء 24 يناير، وامتحانات النقل للتعليم الثانوي وما يعادلها من الأحد 14 يناير إلى الأربعاء 24 يناير.

4 أيام تتوقف فيها الامتحانات

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أن الامتحانات ستتوقف أيام 6، و7، و8 يناير 2024 ( أعياد الميلاد )، ويوم السبت الموافق 20 يناير 2024 عيد الغطاس.

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