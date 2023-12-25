الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أول تعليق من"تعليم القاهرة" على المطالبات بتعديل جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول

أيمن موسى
أيمن موسى

قال أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم فى القاهرة، إنه لا يوجد نية لدى المديرية لتغيير جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول، وأكد أن الجداول جيدة، مشيرًا إلى أن عدد من الإدارات قامت بعمل امتحانات المستوى الرفيع أيام 30 و31 لهذا الشهر الجارى ولكن أول يوم فى العام الجديد إجازة.

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وأضاف أيمن موسى، خلال تصريح خاص لموقع الدستور، أن مديرية التربية والتعليم، تستعد الآن لامتحانات الشهادة الإعدادية.

 

وكان قد طالب أدمن “جروب حوار مجتمعي تربوي”، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، من محافظ القاهرة بتعديل جدول امتحانات المرحلة الابتدائية للفصل الدراسي الأول، بعد رصد رد فعل أولياء أمور المحافظة على الجداول التي اعتمدت صباح اليوم الأحد. 

 

وأكد، أن هناك حالة من الاستياء لدى أولياء أمور المرحلة الابتدائية من الجداول التي جاءت حسب قولهم إنها مخالفة للخريطة الزمنية، كما أنها لم تراعي عيد  الميلاد، وذلك بأداء طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي امتحانات الفصل الدراسي الأول بداية من 2 من يناير المقبل في المواد الأساسية بنحو 8 مواد على الرغم أن الخريطة الزمنية حددت انتهاء الدراسة يوم الرابع من الشهر وأن تبدأ الامتحانات يوم الـ 9 من الشهر المقبل.

 

وأضاف، في بيان له، أن الطلاب حرموا من المراجعة،  على الرغم من معرفة الجميع طبيعة منهج المنظومة المطورة، مشيرا إلى أن ما زاد حدة الاستياء أنه بدأ اليوم 24 ديسمبر تبليغ الطلاب أن امتحان الكونكت بلاس للمنظومة الجديدة والمستوى للمنظومة القديمة سيكون يوم الثلاثاء المقبل، والذي زاد من التوتر لدى المعلمين لأنه من المتعارف عليه أن الأسبوع الحالي أسبوع العلمي وأن امتحان المستوى يستبق امتحان التيرم بأيام.

 

وأوضح، أن الكثير من الطلاب ليس لديه شبكة إنترنت لمعرفة جداول الامتحانات لا سيما وأنها غير موحدة على مستوى المحافظة، غير أن بعض الإدارات أعلنت جداول المستوى ومواد لا تضاف للمجموع يوم ٣١ ديسمبر لنقل الإعدادي في بعض الإدارات.

 

 

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