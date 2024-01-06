السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد إجازة نصف العام الدراسي 2024 وفقًا للخريطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

يبحث العديد من المواطنين عن موعد إجازة نصف العام الدراسي 2024، حيث زاد البحث خلال الساعات الماضية عن موعد إجازة نصف العام الدراسي 2024، فى هذا السياق ترصد “الدستور” خلال التقرير التالى جميع التفاصيل عن موعد إجازة نصف العام الدراسي 2024.

موعد إجازة نصف العام الدراسي 2024  

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن موعد الإجازة خلال الخريطة الزمنية التى تم الإعلان عنها من قبل وهى كالتالى 

- ينتهي الفصل الدراسي الأول 2023-2024 يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024.

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023-2024 يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024.

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024.

- يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 10 فبراير 2024.

- وينتهي الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024.

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 25 مايو 2024.

- تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024.

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- تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024.

- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيا.

- تستمر مدة إجازة نص العام الدراسي 2023-2024 لمدة أسبوعين.

- تبدأ إجازة نصف العام من يوم السبت الموافق 27 يناير 2024 وتنتهي يوم الخميس 8 فبراير 2024.

- وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.

- هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.

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