السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

العاصمة الإدارية تستضيف البطولة الإفريقية للجودو أبريل المقبل

جودو
جودو

قرر مسئولو اتحاد الجودو برئاسة مرزوق علي، إقامة منافسات البطولة الإفريقية للكبار المؤهلة لأوليمبياد باريس 2024، بالصالة المغطاة في مدينة مصر الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتقام منافسات البطولة الإفريقية خلال شهر أبريل المقبل، وتحظى بأهمية كبيرة نظرًا لكونها مؤهلة للمشاركة في أوليمبياد باريس 2024.

ويسعى اتحاد الجودو لتأهيل أكبر عدد من اللاعبين للمشاركة في أوليمبياد باريس 2024، ولعل أقرب اللاعبين للتأهل يسري سامي وعمر الرملي ومحمد عبدالموجود.

من جانبه، وجه مرزوق علي، رئيس الاتحاد المصري للجودو، الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الدعم غير المحدود المقدم لاتحاد الجودو خلال الفترة الأخيرة.

وقال مرزوق، إن وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية هما شركاء النجاح مع اتحاد الجودو، وإن مصر تمتلك كل الإمكانيات المادية والإنشائية التي تمكنها من استضافة أكبر الأحداث العالمية في كل الرياضات والألعاب.

ومؤخرًا تعاقد مسئولو اتحاد الجودو مع الأسطورة اليابانية أيزومي هيروشي لقيادة المنتخبات الوطنية، وهو ما يعد إضافة كبيرة بجانب الأسطورة المصرية محمد رشوان الذي يتولى رئاسة جهاز المنتخبات بالاتحاد المصري.

ويمتلك الياباني أيزومي هيروشي صاحب الـ42 عامًا، سجلًا مميزًا من الإنجازات لاعبًا ومدربًا، حيث سبق له الفوز بفضية أوليمبياد أثينا 2004، وذهبية بطولة العالم في القاهرة 2005، وعدد كبير من الميداليات العالمية في عدة بطولات.

وحقق اتحاد الجودو برئاسة مرزوق علي، عددًا كبيرًا من الإنجازات خلال عام 2023، تنوعت ما بين تألق على مستوى المشاركة في البطولات الإفريقية لمختلف المراحل العمرية، وارتفاع أعداد المشاركين في البطولات المحلية بشكل غير مسبوق، بالإضافة للعودة من جديد للمنافسة على مستوى البطولات العالمية، بعد فترة غياب وصلت إلى 17 عامًا.

وخلال السطور التالية، نسرد ما حققه الجودو المصري خلال عام 2023.

تألق في البطولات العربية
البداية كانت مع التألق في منافسات البطولة العربية التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة خلال شهر مارس الماضي وحقق فيها منتخبنا 8 ميداليات بواقع 3 ذهبيات و3 فضيات وبرونزيتين.

سيطرة على مستوى البطولات الإفريقية
وعلى المستوى الإفريقي، تسيد الجودو المصري وسيطر على منصات التتويج القارية في مختلف المراحل العمرية، حيث كانت البداية مع منتخب الشباب الذي حصد كأس البطولة الإفريقية بعد حصد 15 ميدالية متنوعة بواقع 6 ذهبيات و6 فضيات و3 برونزيات.

الأسطورة اليابانية أيزومي واللجنة الأولمبية الاولمبية وزارة الشباب والرياضة اولمبياد باريس

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