السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم السبت 20-1-2024 مقابل الجنيه المصرى

الريال السعودي
الريال السعودي

سعر الريال السعودي اليوم السبت 20-1-2024 مقابل الجنيه المصري، من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك مع موسم عمرة رجب 1445 ورغبة المعتمرين في توفير عملة سعودية تكفي رحلة العمرة.

سعر الريال السعودي اليوم السبت 20-1-2024 مقابل الجنيه المصري

يستطيع الملايين من المواطنين متابعة سعر الريال السعودي اليوم السبت 20-1-2024 مقابل الجنيه المصري من خلال موقع الدستور الالكتروني وذلك وفقا التحديثات على مدار اليوم من خلال لوحة التعاملات المالية في كافة البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري.


سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم السبت 20-1-2024 

أكد البنك المركزي السعودي استقرار الريال مقابل كافة العملات الأجنبية في البنوك السعودية حيث جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية كما يلي:-

الدولار الأمريكي سجل نحو 3.75 ريال سعودي.

اليورو الأوروبي سجل نحو 4.07 ريال سعودي.

الجنيه الاسترليني سجل نحو 4.75 ريال سعودي.

الين الياباني سجل نحو 4.75 ريال سعودي.

الفرنك السويسري سجل نحو 4.31 ريال سعودي.

txt

سعر الدولار اليوم الجمعة 19 يناير 2024 مقابل الجنيه في البنوك والصرافات

txt

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 19-1-2024 مقابل الجنيه المصرى


 سعر الريال السعودي اليوم في مصر

واستقر  سعر الريال السعودي اليوم في مصر في كافة البنوك المصرية وشركات الصرافة المرخصة السبت الموافق 20 يناير 2024 والتي جاءت كما يلي:-

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

وصل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

بلغ الريال السعودي في بنك مصر نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

استقر الريال السعودي في بنك الإسكندرية عند مستوى 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

حافظ الريال السعودي في مستواه في البنك التجاري الدولي CIB عند 8.18 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

txt

مصادر: انطلاق موسم سفر معتمرى الأشهر الحرم وحقيقة زيادة الأسعار

txt

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء في مصر بالجنيه المصري والدولار

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 

في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل الريال نحو 8.23 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

في بنك البركة الإسلامي وصل الريال السعودي إلى 8.18 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس بلغت قيمة الريال السعودي نحو 8.19 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

في بنك قطر الوطني الأهلي وصل الريال السعودي إلى 8.19 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

في البنك الخليجي العربي وصل الريال إلى 8.19 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

اقرأ أيضاً

سعر الريال السعودى فى مصر اليوم مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة السورية

سعر الريال السعودى اليوم واليورو مقابل الجنيه اليوم 

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري اليوم

 

سعر الريال السعودي اليوم سعر الريال السعودي سعر الريال البنك المركزي السعودي القطاع المصرفي الريال الدولار الامريكي

الأكثر قراءة

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

اتحاد الكرة يعلن مدة غياب محمد صلاح عن منتخب مصر

الليلة.. الزمالك يواجه الوحدة فى الدورة الدولية بالإمارات

نتيجة مباراة الرأس الأخضر وموزمبيق تحدد مصير الفراعنة

أكاذيب إسرائيلية جديدة بشأن «محور فيلادلفيا».. ومصر ترد بموقف حاسم

النهاردة كام طوبة 2024 في مصر| ورقة نتيجة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

طوفان الاقصي.. ماذا بعد؟؟

جلال حمام

اعتراف إسرائيل بالفشل.. مقابل إطلاق رهائنها

عبدالوهاب داود

كواباتا.. كبير كُتاب اليابان.. الباحث عن تجميل الموت

أحمد المريخي

أسرار وسط البلد على مائدة «سفرجى الملوك»

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى «2»

ماجد حبته

شرف «بنزيما» وسمعته

محمد الفايدي

القرار الحرج

حسين دعسة

.. حروب فى ظل غزة.. أقربها الحرب ضد حزب الله!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

أيام الحرب في إسرائيل.. زيارة لمكتبات تل أبيب

محاكمة على طريقة «أيخمان»

جرائم الاحتلال تطارد رئيس إسرائيل فى دافوس.. شكاوى جنائية سرية