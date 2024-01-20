سعر الريال السعودى اليوم السبت 20-1-2024 مقابل الجنيه المصرى

سعر الريال السعودي اليوم السبت 20-1-2024 مقابل الجنيه المصري، من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك مع موسم عمرة رجب 1445 ورغبة المعتمرين في توفير عملة سعودية تكفي رحلة العمرة.

سعر الريال السعودي اليوم السبت 20-1-2024 مقابل الجنيه المصري

يستطيع الملايين من المواطنين متابعة سعر الريال السعودي اليوم السبت 20-1-2024 مقابل الجنيه المصري من خلال موقع الدستور الالكتروني وذلك وفقا التحديثات على مدار اليوم من خلال لوحة التعاملات المالية في كافة البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري.



سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم السبت 20-1-2024

أكد البنك المركزي السعودي استقرار الريال مقابل كافة العملات الأجنبية في البنوك السعودية حيث جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية كما يلي:-

الدولار الأمريكي سجل نحو 3.75 ريال سعودي.

اليورو الأوروبي سجل نحو 4.07 ريال سعودي.

الجنيه الاسترليني سجل نحو 4.75 ريال سعودي.

الين الياباني سجل نحو 4.75 ريال سعودي.

الفرنك السويسري سجل نحو 4.31 ريال سعودي.



سعر الريال السعودي اليوم في مصر

واستقر سعر الريال السعودي اليوم في مصر في كافة البنوك المصرية وشركات الصرافة المرخصة السبت الموافق 20 يناير 2024 والتي جاءت كما يلي:-

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

وصل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

بلغ الريال السعودي في بنك مصر نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

استقر الريال السعودي في بنك الإسكندرية عند مستوى 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.



حافظ الريال السعودي في مستواه في البنك التجاري الدولي CIB عند 8.18 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل الريال نحو 8.23 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

في بنك البركة الإسلامي وصل الريال السعودي إلى 8.18 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس بلغت قيمة الريال السعودي نحو 8.19 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

في بنك قطر الوطني الأهلي وصل الريال السعودي إلى 8.19 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

في البنك الخليجي العربي وصل الريال إلى 8.19 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.