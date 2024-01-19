يشغل أذهان الكثير من الشباب مع قرب موعد زواجهم معرفة سعر الذهب اليوم للبيع والشراء في مصر بالجنيه المصري والدولار عبر جوجل، حيث حققت أسعار الذهب حالة من التراجع في الأسواق المصرية ومحلات الصاغة صباح اليوم الجمعة 19 يناير 2024، عقب الارتفاعات الحادة التي سجلها في مساء أمس الخميس.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء في مصر بالجنيه المصري والدولار

وتستعرض “الدستور” في هذه السطور معرفة سعر الذهب اليوم الجمعة 19 يناير في مصر بالجنيه المصري والدولار، وسعر الجنيه الذهب.

إذ هبط سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر عند مستوى 3555 جنيه للبيع، و3505 جنيها للشراء، بعد أن وصل سعره أمس الخميس لمستوى 4000 آلاف جنيه.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24

هبط سعر الذهب عيار 24 اليوم الجمعة في مصر عند 4062.75 جنيه للبيع، و4005.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

انخفض أيضا سعر الذهب عيار 22 الآن اليوم الجمعة 19 يناير عند مستوى 3724.25 جنيه للبيع، ومبلغ 3672 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

أما بالنسبة لـ عيار 21 الأكثر مبيعا في محافظات وجه بحري اليوم الجمعة 19 يناير، فوصل سعره لمبلغ 3555 جنيه للبيع، وقيمة 3505 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وتراجع سعر الذهب عيار 18 اليوم الجمعة 19 يناير وهو الأكثر مبيعا بمحافظة القاهرة عند مبلغ 3047.25 جنيه للبيع، وقيمة 3004.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 14

وعن سعر الذهب عيار 14 فهبطت الأسعار لكي يسجل 2370 جنيها للبيع، ومبلغ 2336.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

تراجع سعر الذهب عيار 12 أيضا بمستوى 2031.5 جنيه للبيع، ومبلغ 2002.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

هبط سعر الذهب عيار 9 اليوم الجمعة 19 يناير عند مبلغ 1523.5 جنيه للبيع، وقيمة 1502.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب btc اليوم في مصر

أما بالنسبة لـ أسعار الجنيه الذهب اليوم الجمعة 19 يناير فشهد حالة من الانخفاض لكي سيصل سعره لمستوى بمبلغ 28440 جنيه للبيع، وقيمة 28040 جنيه للشراء.

اقرأ أيضا:

سعر الذهب اليوم بالدولار

أما بالنسبة لـ سعر الأوقية العالمية اليوم الجمعة 19 يناير فوصل سعرها الآن لمبلغ 28440 دولارا للبيع، وقيمة 28040 دولارا للشراء.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب بالمصنعية وتكون من محل لآخر، ومن محافظة لمحافظة آخري،حيث سيحدد كل محل نسبة المصنعية التي سيتقاضاها على الذهب المبيع، كما ستتراوح نسبة المصنعية في مصر ما بين مبلغ 150 و200 جنيه للجرام الواحد، حسب نوع عيار الذهب وطبق محل الصاغة، كما ستضاف قيمة الدمغة لسعر الذهب بالمصنعية، حيث ستبلغ قيمة الدمغة 65 جنيهًا للجرام الواحد عيار 21.