سعر الذهب اليوم الجمعة 19-1-2024 فى مصر للبيع والشراء

واصل سعر الذهب اليوم تسجيل ارتفاعات قياسية جديدة، مع ارتفاع سعر الذهب العالمي، وسجل الذهب عيار 21 – أكثر أعيرة الذهب تداولا في السوق المصري- مرتفعا بنحو 10جنيهات ليصل إلى 3500 جنيه بدون ثمن المصنعية.

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الجمعة 19-1-2024 في مصر للبيع والشراء.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 ارتفاع قياسي جديد، ووصل الذهب عيار 21 إلى 3500 جنيه للبيع، وسجل للشراء: 3450 جنيه، في سوق الصاغة بدون ثمن المصنعية.

ويختلف سعر الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح ثمن المصنعية من 60 جنيه إلى 120 جنيه.

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم عيار 24

بيع: 4000 جنيه

شراء: 3942.75 جنيه

سعر الذهب اليوم عيار 22

بيع: 3666.75 جنيه

شراء: 3614.25 جنيه

سعر الذهب في مصر عيار 18

بيع: 3000 جنيه

شراء: 2957.25 جنيه

سعر الذهب للبيع والشراء عيار 14

بيع: 2333.25 جنيه

شراء: 2300 جنيه

سعر الذهب عيار 12

بيع: 2000 جنيه

شراء: 1971.5 جنيه

سعر الذهب عيار 9

بيع: 1500 جنيه

شراء: 1478.5 جنيه

سعر الذهب اليوم بالدولار

سعر الذهب اليوم بالدولار ارتفاعات واضحة بعد أن تراجعت لعدة جلسات متتالية، وارتفعت أسعار العقود الفورية المعدن الذهب بنحو 0.29% إلى مستوى 2011.79 دولار للأوقية، وفي نفس الوقت، ارتفعت أسعار العقود الآجلة معدن الذهب (تسليم شهر فبراير) بما يقرب 0.26% لتسجل حوالي 2011.8 دولار للأوقية.

وأرجع خبراء الاقتصاد ارتفاع سعر الذهب العالمي إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط .