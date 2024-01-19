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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الجمعة 19-1-2024 فى مصر للبيع والشراء

الذهب
الذهب

واصل سعر الذهب اليوم تسجيل ارتفاعات قياسية جديدة، مع ارتفاع سعر الذهب العالمي، وسجل الذهب عيار 21 – أكثر أعيرة الذهب تداولا في السوق المصري- مرتفعا بنحو 10جنيهات ليصل إلى 3500 جنيه بدون ثمن المصنعية.

 

 وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الجمعة 19-1-2024 في مصر للبيع والشراء. 

 

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 ارتفاع قياسي جديد، ووصل الذهب عيار 21 إلى 3500 جنيه للبيع، وسجل للشراء: 3450 جنيه، في سوق الصاغة بدون ثمن المصنعية. 

 

ويختلف سعر الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح ثمن المصنعية من 60 جنيه إلى 120 جنيه.  

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سعر الذهب في مصر

 

سعر الذهب اليوم  عيار 24

بيع: 4000 جنيه

شراء: 3942.75 جنيه

 

سعر الذهب اليوم عيار 22

بيع: 3666.75 جنيه

شراء: 3614.25 جنيه

 

سعر الذهب في مصر عيار 18

بيع: 3000 جنيه

شراء: 2957.25 جنيه

 

سعر الذهب للبيع والشراء عيار 14

بيع: 2333.25 جنيه

شراء: 2300 جنيه

 

سعر الذهب عيار 12

بيع: 2000 جنيه

شراء: 1971.5 جنيه

 

سعر الذهب عيار 9

بيع: 1500 جنيه

شراء: 1478.5 جنيه

 

سعر الذهب اليوم بالدولار

سعر الذهب اليوم بالدولار ارتفاعات واضحة بعد أن تراجعت لعدة جلسات متتالية، وارتفعت أسعار العقود الفورية المعدن الذهب بنحو 0.29% إلى مستوى 2011.79 دولار للأوقية، وفي نفس الوقت، ارتفعت أسعار العقود الآجلة معدن الذهب (تسليم شهر فبراير) بما يقرب 0.26% لتسجل حوالي 2011.8 دولار للأوقية.

 

وأرجع خبراء الاقتصاد ارتفاع سعر الذهب العالمي إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط .

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