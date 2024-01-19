الجمعة 19 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

مصادر: انطلاق موسم سفر معتمرى الأشهر الحرم وحقيقة زيادة الأسعار

الأشهر الحرم
الأشهر الحرم

كشف علاء الغمري، عضو غرفة الشركات السياحية  عن أن موسم سفر المعتمرين بالأشهر الحرم بدأ منذ بداية شهر رجب ونسب الإقبال على برامج العمرة متوسطة بالنسبة للشركات بشكل عام؛ نظرًا لارتفاع الأسعار.

وأضاف "الغمري"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن ما تم إعلانه عن ارتفاع أسعار برامج العمرة خلال الأشهر الحرم حقيقي، حيث تتراوح أسعار العمرة خلال شهر رمضان ما بين 48 إلى 50 ألف جنيه للبرنامج، وفقا للخدمات.

تعرف على أسعار برامج العمرة في شهر رمضان للعام الجديد 2024

وأضاف برامج عمرة رجب وشعبان ورمضان تشهد ارتفاعًا ملحوظًا فيما يتعلق بهذا الموسم بسبب ارتفاع أسعار الخدمات المقدمة من الشركات السعودية، وذلك بعد أن أسندت الجهات المعنية السعودية خدمات الحج والعمرة للشركات الخاصة السعودية.

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تبدأ من 48 ألف جنيه.. أسعار برامج العمرة خلال شهر رمضان المقبل

وأضاف "الغمري" أن الدولة، ممثلة في وزارة السياحة والآثار نجحت بالتعاون مع غرفة الشركات السياحة في وضع عدد من الضوابط لحماية حقوق الشركات السياحية والمعتمرين المسافرين ببرامج منتظمة من خلال شركات السياحة المرخص لها،  بالإضافة إلى أن الاجتماع الأخير ناقش دراسة الطاقة الاستيعابية مع شركات الطيران حتى لا يحدث تكدس في المطارات، سواء في السفر أو العودة، وتم مطالبة شركات السياحة بإخطار الغرفة بإعداد معتمريها خلال موسم الذروة، خاصة لشهري شعبان ورمضان لمطابقتها مع الطاقة الاستيعابية للطيران.

وأشار "الغمري" إلى أن نسب المعتمرين طبيعية بالنسبة للمواسم السابقة، حيث سهلت المملكة للمواطنين السفر وأداء فريضة العمرة عن طريق التأشيرة الإلكترونية عبر المفوه المخصص لها، بالإضافة للسماع للمسافرين الترانزيت أداء العمرة  خلال الأشهر الحرم "رجب وشعبان ورمضان".

يشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية سوف تواجة خسائر فادحة بسبب التغيرات الخاصة بسعر العملة وتأثيرها على أسعار ونوعية الخدمات المقدمة للمعتمرين.

وكانت قد أكدت سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بوزارة السياحة والآثار أن التعاون القائم بين الوزارة وغرفة الشركات كان له الأثر الكبير فى نجاح نشاط السياحة الدينية وتنظيم سفر المعتمرين والحجاج، مؤكدة استمرار نمو نشاط شركات السياحة العاملة بمجال السياحة الدينية خلال موسم العمرة الحالي، وبعده موسم الحج، مشيرة إلى أن هناك توجيهات بتيسير إجراءات كل الخدمات المقدمة لشركات السياحة ورقمنتها بما يتماشى مع السياسة العامة للدولة نحو التحول الرقمي، توفيرًا للوقت والجهد، حيث تم الانتهاء من رقمنة أكثر من 90% من الخدمات المقدمة لشركات السياحة.

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