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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أذكار الصباح اليوم السبت 20-1-2024

دعاء الصباح
دعاء الصباح

تتصاعد حدة البحث عن دعاء الصباح اليوم السبت 20-1-2024 المأثورة، عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك لرغبة الملايين من المسلمين في إحياء ساعات الليل المتأخرة طمعًا في رضا الله سبحانه وتعالى، وطلب الرزق الحلال، والشفاء، والتوفيق في الدنيا.

أذكار الصباح اليوم السبت 20-1-2024 المأثورة

هناك العديد من صيغ دعاء الصباح اليوم السبت 20-1-2024 المأثورة الواردة في أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح لجلب الأرزاق والطمأنينة والسعادة والسكينة القلبية والشفاء والتوفيق والسداد للجميع والتي جاءت كما يلي:

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أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الثلاثاء 16-1-2024

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أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الإثنين 15-1-2024

 

"اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي وتكشف بها كربي وهمي وغمي.. وتطهر بها قلبي.. وتغفر بها ذنبي وتصلح بها أمري.. وتغني بها فقري.. وتذهب بها شري.. وتشفي بها سقمي.. وتقضي بها ديني.. وتجلو بها حزني.. وتجمع بها شملي.. وتبيض بها وجهي".

"اللهم اكفني شر الدنيا وشر خلقك.. وشر الفقد وشر الفاجعة.. اللهم احفظني من عين تراقبني بخبث.. وابعد عني شر الحاسدين والحاقدين والظالمين.. ربي إني أستودعك نفسي فاكفني شر خلقك من كل ضرر وسوء.. اللهم أبطل عين المكر كله.. واذهب عني السوء كله.. واكفني شر سواد القلوب.. وظلام العقول.. واعوذ بك أن تجعل لعدو لك علي سلطان".

"اللهم يا مقسم الأرزاق أقسم لنا في هذه الساعة من رزقك الطيب ما يغنينا عن احتياجنا للغير.. ونسالك يا الله أن تشرح صدورنا.. سهل لنا أمرنا.. وتفرج كروبنا.. يارب العالمين".

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دعاء الصباح اليوم الجمعة 19-1-2024

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دعاء الفجر.. أذكار الصباح اليوم الجمعة 19-1-2024

أذكار الصباح اليوم

"اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت.. عليك توكلت.. وأنت رب العرش العظيم.. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.. اللهم اجعلنا ممن نظرت إليه فرحمته وسمعت دعاءه فأجبته".

"اللهم إني نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله.. ونشكرك ولا نكفرك بك اياك نعبد واياك نستعين ولك نصلي ونسجد.. وإليك نسعى ونخشى عذابك".

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