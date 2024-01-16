يحرص المسلمين مع بداية اليوم على معرفة أدعية مستجابة وأذكار الصباح اليوم الثلاثاء 16-1-2024 عبر جوجل، للتقرب من الله عز وجل، وأملا في أن يستجاب لهم الدعاء.

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الثلاثاء 16-1-2024

وتستعرض "الدستور " في هذه السطور القادمة أدعية مستجابة وأذكار الصباح اليوم الثلاثاء 16-1-2024.

يا رب في فجر هذا اليوم أملاء قلوبنا بالعزيمة واصرف عنا اليأس والإحباط.

ـ يا رب في فجر هذا اليوم أجرنا من موت الغفلة ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا.

- «اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ العافيةَ في الدُّنيا والآخرةِ اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ العفوَ والعافيةَ في دِيني ودُنياي وأهلي ومالي اللَّهمَّ استُرْ عَوْراتي وآمِنْ رَوْعاتي اللَّهمَّ احفَظْني مِن بَيْنِ يدَيَّ ومِن خَلْفي وعن يميني وعن شِمالي ومِن فَوقي وأعوذُ بعظَمتِكَ أنْ أُغتالَ مِن تحتي».

أذكار الصباح اليوم

اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

اللهم عافني في بَدَني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت (ثلاث مرّات).

اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت، ثلاث مرّات.

حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، (سبع مرّات).

دعاء للمتوفين

اللهم اغفر له وارحمه، وارفع درجته، وأعظم أجره، وأتمم نوره، وأفسح له في قبره، وألحقه بنبيه.

دعاء لجدتي المتوفية

اللهم إن جدتي أمتك بنت أمتك ناصيتها بيدك ماضٍ فينا حكمك عدلٌ في قضائك أسألك لها أن تمد لها في قبرها مد بصرها وأن تجعل منقلبها إلى جنات النعيم يا رب العالمين.

دعاء فكً الكرب والهم للغير

اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عورتي -وقال عثمان عوراتي- وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن اغتال من تحتي.

دعاء دخول الامتحان

اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل العقدة من لساني يفقه قولي، اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي، فأعطني سؤالي، واغفر لي ذنبي يا من يعلم خائنة الأعين، وما تخفي الصدور أستغفرك وأتوب إليك وألجأ إليك وأتوكل عليك.

دعاء ختم القرآن

اللهم إنا نسألك الرحمه من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا، وتلمّ بها شعثنا وتصلح بها غائبنا وتزكي بها أعمالنا، وتلهمنا بها رشدنا، وترد بها إلفتنا، وتعصمنا بها من كل سوء.

دعاء دخول المسجد

ولدعاء دخول المسجد والخروج منه فضل كبير، حيث روى مسلم عَنْ أبي هريرة رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مَنْ بُيُوتِ اللهِ لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللهِ، كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً، وَالأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً».