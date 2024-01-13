تعرف على أفضل الأدعية المستجابة في شهر رجب المبارك لعام 1445 هجريا

بدأ اليوم أول ايام شهر رجب المبارك لعام 1455 هجريا، وهو أحد الأشهر الحرم الأربعة، وهي أشهر عظّمَها الله تعالى وحرم فيها ظلم الإنسان لنفسه أو غيره فيها، كما نهى المولى سبحانه عنه في غيرها من الشهور والأيام.

فضل شهر رجب 2024

وفي هذا الشهر الفضيل وقعت معجزة الإسراء والمعراج يوم 27 منه، وهي من أعظم المعجزات التي اختص الله بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.

ولذلك، فإن شهر رجب هو شهر عظيم الشأن، وله فضل كبير عند الله تعالى، ولذلك ينبغي علينا أن نستغله في التقرب إلى الله تعالى بالعبادات والطاعات، والإكثار من الأعمال الصالحة، والدعاء والتضرع إلى الله تعالى.



افضل الأدعية المستجابة في شهر رجب

اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات.

اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والبخل، والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها.

اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار ومن عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة القبر، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك.



اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا.

اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم.

اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم.

اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك الواسع أن تمنّ عليّ بعفوك ورضاك، أن تجعلني من المهتدين وأن تُدخلني برحمتك في الفردوس الأعلى.

يا ذا الجلال والإكرام أسألك أن ترزقني حبك، طاعتك ورضاك، أن تريني الحق حقًا والباطل باطلًا وأن تصرف عني كيد الشيطان.



اللهم احفظ لي ديني ولا تجعل مصيبتي فيه، اللهم اهدني إلى سبل السلام واجعلني من الأخيار في الدنيا والآخرة.

يا أكرم الأكرمين أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، ورزقًا حلالًا وفيرًا وعملًا تتقبله مني وذنبًا تغفره كرمًا.

يا ذا الجلال والإكرام أرجوك أن تهب لي من لدنك سلطانًا نصيرًا، أن تجبرني جبرًا عظيمًا وأن تملأ قلبي بحُبكَ وحب من يحبك.

يا رب العالمين أسألك كما رزقتني كل نعمك بدون حول مني ولا قوة أن تبارك لي فيها بحولك وقوتك وأن ترزقني خيرًا منها.

يا الله يا كريم أسألك من كرمك وجودك أن تؤمن قلبي مما يخاف، أن تلهمني صواب رشدي، أن تقرّ عيني، تجبر بخاطري وتنصرني في الدنيا والآخرة.

يا ذا الجلال والإكرام أسألك أن تنظر لي بعين رحمتك، أن تعفو عن ذنبي الذي فعلته عن جهلٍ وضعفٍ مني، أن تسترني فوق الأرض وتحت الأرض وأن تكرمني برؤية وجهك الكريم.