السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أول الأشهر الحرم| الأعمال المستحبة في شهر رجب المبارك

جريدة الدستور

يحتفل المسلمون اليوم ببداية شهر رجب فهو من الأشهر التي ينتظرونها من العام ويبحثون عن أفضل الأعمال في شهر رجب عبر محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة لاغتنام هذا الشهر الذي يفصلنا عن شهر رمضان المبارك.

فضل شهر رجب 

ويتساءل الكثير عن فضل شهر رجب، وقد وردت العديد من الأحاديث النبوية، منها ما رواه النسائي وغيره عن سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنهما، حيث سُئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب صيامه في شهر رجب بشكل متكرر، فأجاب بأنه شهر يُغفَل عنه بين رجب ورمضان، وأن الناس يشتغلون بالعبادة في رمضان ويغفلون عن شهر رجب. 

وقد أشار الحافظ ابن حجر العسقلاني إلى أن في شهر رجب مشابهة لشهر رمضان، وأن الناس يغفلون عن فضله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم فيه اشارةً إلى فضل هذا الشهر، وأن ذلك كان من المعلوم المقرر لديهم.

الأعمال المستحبة في شهر رجب المبارك 

في شهر رجب، يُشجع العبد على أداء الأعمال المستحبة، ومن بين هذه الأعمال صيام التطوع، فالصيام في هذا الشهر يحظى بثواب عظيم من الله عز وجل، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر رجب.، وفقًا لفتوى دار الإفتاء المصرية، يجب على العبد أن يكثر من الأعمال الصالحة في هذا الشهر المبارك، مثل الصيام والدعاء والزكاة.

فضل شهر رجب وأفضل الأعمال المستحبة فيه (فيديو)

دعاء أول ليلة.. عبارات تهنئة بمناسبة شهر رجب 1445 / 2024

فضل الصيام بشهر رجب 

ويحب آلاف المسلمون صوم أيام كثيرة في شهر رجب المبارك، وفي فضل صيام شهر رجب: يروي الإمام أبو داود عن مجيبة الباهلية، عن أبيها أو عمها، أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم انطلق وأتاه بعد سنة وقد تغيرت حاله وهيئته، فسأله الرسول: "أما تعرفني؟" فقال: "ومن أنت؟" فأجاب: "أنا الباهلى الذي جئتك عام الأول"، فسأله الرسول: "فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة؟"، فأجاب: "ما أكلت طعاما إلا بليل منذ فارقتك"، فقال له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: "لم عذبت نفسك؟"، ثم قال له: "صم شهر الصبر، ويوما من كل شهر"، فطلب من الرسول زيادة، فأمره بصوم يومين، ثم طلب زيادة فأمره بصوم ثلاثة أيام، وأخيرا أمره بصوم من الحرم واترك، ثم قال بأصابعه الثلاثة وفضمها، ثم أرسلها.

فضل صوم أيام شهر رجب من السنة النبوية

ويروي الإمام البيهقي في "فضائل الأوقات" عن سيدنا أنس بن مالك رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "إن فى الجنة نهرا يقال له رجب، أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، من صام من رجب يوما سقاه الله من ذلك النهر".
اقرأ أيضًا:

 دعاء أول ليلة.. عبارات تهنئة بمناسبة شهر رجب 1445 / 2024

ارتفاع سعر الذهب عالميا بسبب العدون الأمريكي البريطاني على اليمن

طلاب الصف الثاني الثانوي: امتحان اللغة العربية كان متوسطًا

مسؤولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني: جميع المناطق في غزة تتعرض لقصف الاحتلال

شهر رجب الأعمال المستحبة فضل الصيام بشهر رجب شهر رمضان المبارك السنة النبوية فضل صوم أيام شهر رجب

مواد متعلقة

دعاء أول ليلة.. عبارات تهنئة بمناسبة شهر رجب 1445 / 2024

الأكثر قراءة

عاجل.. الأسوأ لم يأتِ بعد.. خبير بيئى: سنشهد تغيرات مناخية حادة خلال العام الجديد

دعاء أول ليلة.. عبارات تهنئة بمناسبة شهر رجب 1445 / 2024

النائب العام: إعفاء المواطنين من قيمة التظلم على مخالفات المرور (تفاصيل)

كام طوبة اليوم 2024 في محافظات مصر.. إليك ورقة نتيجة اليوم

الحوثيون: سنحرق المنطقة ولتشتعل الحرب الكبرى

أول تعليق من الأزهر على موقف جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بمحكمة العدل الدولية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى

ماجد حبته

مندبة جديدة فى باب المندب!

وائل لطفي

سنوات الاقتصاد

محمد رفعت

بين البايع والمشترى..!

محمد عبدالعزيز

نوابغ العرب.. عبارة قديمة سمعناها حديثًا

مدحت بشاى

الحوار الوطنى.. وإشكالية التنوير

د.كريمة الحفناوى

مائة يوم من المقاومة الباسلة

علي سعدة

دولة جنوب إفريقيا.. والمحكمة الجنائية الدولية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية ويغلق طرقًا رئيسية بين بلدات ومدينة الخليل

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين ويستولى على عشرات المركبات فى الخليل

الاحتلال يواصل قصف مناطق متفرقة فى قطاع غزة مخلّفًا عشرات الشهداء والجرحى