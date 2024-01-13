أول الأشهر الحرم| الأعمال المستحبة في شهر رجب المبارك

يحتفل المسلمون اليوم ببداية شهر رجب فهو من الأشهر التي ينتظرونها من العام ويبحثون عن أفضل الأعمال في شهر رجب عبر محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة لاغتنام هذا الشهر الذي يفصلنا عن شهر رمضان المبارك.

فضل شهر رجب

ويتساءل الكثير عن فضل شهر رجب، وقد وردت العديد من الأحاديث النبوية، منها ما رواه النسائي وغيره عن سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنهما، حيث سُئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب صيامه في شهر رجب بشكل متكرر، فأجاب بأنه شهر يُغفَل عنه بين رجب ورمضان، وأن الناس يشتغلون بالعبادة في رمضان ويغفلون عن شهر رجب.

وقد أشار الحافظ ابن حجر العسقلاني إلى أن في شهر رجب مشابهة لشهر رمضان، وأن الناس يغفلون عن فضله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم فيه اشارةً إلى فضل هذا الشهر، وأن ذلك كان من المعلوم المقرر لديهم.

الأعمال المستحبة في شهر رجب المبارك

في شهر رجب، يُشجع العبد على أداء الأعمال المستحبة، ومن بين هذه الأعمال صيام التطوع، فالصيام في هذا الشهر يحظى بثواب عظيم من الله عز وجل، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر رجب.، وفقًا لفتوى دار الإفتاء المصرية، يجب على العبد أن يكثر من الأعمال الصالحة في هذا الشهر المبارك، مثل الصيام والدعاء والزكاة.

فضل الصيام بشهر رجب

ويحب آلاف المسلمون صوم أيام كثيرة في شهر رجب المبارك، وفي فضل صيام شهر رجب: يروي الإمام أبو داود عن مجيبة الباهلية، عن أبيها أو عمها، أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم انطلق وأتاه بعد سنة وقد تغيرت حاله وهيئته، فسأله الرسول: "أما تعرفني؟" فقال: "ومن أنت؟" فأجاب: "أنا الباهلى الذي جئتك عام الأول"، فسأله الرسول: "فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة؟"، فأجاب: "ما أكلت طعاما إلا بليل منذ فارقتك"، فقال له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: "لم عذبت نفسك؟"، ثم قال له: "صم شهر الصبر، ويوما من كل شهر"، فطلب من الرسول زيادة، فأمره بصوم يومين، ثم طلب زيادة فأمره بصوم ثلاثة أيام، وأخيرا أمره بصوم من الحرم واترك، ثم قال بأصابعه الثلاثة وفضمها، ثم أرسلها.

فضل صوم أيام شهر رجب من السنة النبوية

ويروي الإمام البيهقي في "فضائل الأوقات" عن سيدنا أنس بن مالك رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "إن فى الجنة نهرا يقال له رجب، أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، من صام من رجب يوما سقاه الله من ذلك النهر".

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