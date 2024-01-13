فضل شهر رجب وأفضل الأعمال المستحبة فيه (فيديو)

كشف الدكتور عطية محمد، من علماء وزارة الأوقاف، عن فضل شهر رجب وأفضل الأعمال المستحبة فيه، قائلًا: إن الله فضل بعض الشهور على بعضها، ومنها شهر رجب، مؤكدًا أنه شهر عظيم وهو أحد الأشهر الحٌرم التي ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم.

واستشهد عطية، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم السبت، بقول الله تعالى: "إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ۚ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ".

شهر رجب يعني الترجيب والتعظيم

كما استشهد بحديث عن رسول الله، قائلًا: "إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّه السَّماواتِ والأَرْضَ: السَّنةُ اثْنَا عَشَر شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُم: ثَلاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو الْقعْدة، وَذو الْحجَّةِ، والْمُحرَّمُ، وَرجُب مُضَر الَّذِي بَيْنَ جُمادَى وَشَعْبَانَ".

وأشار عالم وزارة الأوقاف، إلى أن النبي (صلى الله عليه وسلم) بين مكان شهر رجب، موضحًا أن هذا الشهر يعني الترجيب والتعظيم، والجاهلية أعطوا له أسماء كثيرة، وكان من عادتهم أن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى.