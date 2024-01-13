كاتب: الدور المصرى تجاه القضية الفلسطينية مستهدف بالشائعات والأكاذيب الإسرائيلية

أكد الكاتب الصحفي جمال رائف أن الدور المصري تجاه دعم ومساندة القضية الفلسطينية مستهدف بعددٍ كبير من الشائعات والأكاذيب، حيث تم رصد عدد هائل من الشائعات والأكاذيب خلال الفترة القليلة الماضية، وهو ما تبرزه وسائل الإعلام المصرية من خلال نفي هذه الأكاذيب.

وأضاف رائف، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت، أن هناك وسائل إعلام إسرائيليلة تنشر أخبارًا كاذبة عن الدور المصري في القضية الفلسطينية، وهذا ليس بغريب.

وأوضح الكاتب الصحفي أن إحدى أدوات حروب الجيل الرابع والخامس قائمة على التشتيت والتشكيك لفقدان الثقة وإحداث بلبلة، مؤكدًا أن مصر هي التي تقف عقبة أمام تهجير أهالي قطاع غزة والضفة الغربية، وترفض مخطط التهجير القسري وتصفية القضية الفلسطينية ومحو المحور الديموغرافي داخل الأراضي الفلسطينية.