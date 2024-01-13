السبت 13 يناير 2024
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طرق فعالة لتقليل استخدام باقة الإنترنت المنزلي (فيديو)

الانترنت
الانترنت

قدم المهندس أحمد طارق، خبير أمن المعلومات، طرق لتقليل استخدام باقة الإنترنت المنزلي.

وقال طارق، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم السبت، إن باقة إنترنت الهاتف المحمول لا تختلف كثيرًا عن باقة الإنترنت المنزلي، لافتًا إلى أن الأخير يكون حجم الجيجابايت الخاصة به أكبر من إنترنت الهاتف.

وأضاف خبير أمن المعلومات، أنه لابد من إلغاء جميع النسخ الاحتياطية بتطبيق "الواتس آب"، منوهًا بأن النسخ الاحتياطية تستهلك الإنترنت بشكل كبير جدًا يوميًا، ولابد أن يتم عمل النسخ الاحتياطية أسبوعيًا عن طريق الواي فاي فقط.

ضرورة إيقاف نزول الصور والفيديوهات التلقائي

ولفت خبير أمن المعلومات، إلى أن ضرورة إيقاف نزول الصور والفيديوهات التلقائي خاصة في حالة وجود العديد من الجروبات، مما يؤدي لسحب الكثير من باقة الإنترنت.

وتابع: يجب إيقاف التشغيل التلقائي للفيديوهات على الإنستجرام والفيسبوك وإلغاء جميع البرامج التي تعمل في الخلف لأنها تسحب شحن البطارية، إضافة إلى أنها تسحب من الإنترنت.

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