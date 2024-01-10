أسعار باقات النت الجديدة we.. ما هي خطط الإنترنت المنزلي We؟

أسعار باقات النت الجديدة we من أبرز الموضوعات التي تصدرت اهتمام البحث في محرك "جوجل" قبل ساعات منذ بدء تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الإنترنت الأرضي واي وبداية إقرار زيادة جديدة في أسعار باقات النت الجديدة we مع بداية العام الميلادي الجديد 2024، يعتبر الإنترنت أمرًا ضروريًا في نمط الحياة اليومي، حيث يعتمد عليه بشكل كبير في العمل والترفيه.

تطبيق زيادة جديدة على أسعار باقات النت الجديدة we

بعد أيام قليلة من زيادة أسعار كروت الشحن "الفكة"، جاءت أسعار باقات الإنترنت الأرضي والجديدة. وشهدت أنظمة الفواتير الشهرية وباقات النت الجديدة للهاتف المحمول في شركات الاتصالات الأربعة العاملة في مصر زيادة بنسبة تراوحت بين 10 و15%، بعد زيادة أسعار كروت شحن "فكة" بنسبة 10%.



موعد تطبيق أسعار باقات النت الجديدة we

يجدر الإشارة إلى أن الزيادة الجديدة في أسعار باقات النت الجديدة we بدأت في التطبيق بداية من الجمعة الماضي الموافق 5 يناير 2024، مع تصفح المواقع الإلكترونية التعليمية والخدمية الحكومية مجانًا لا تخصم من الباقة.

ما هي خطط الإنترنت المنزلي We؟

تحديث أسعار باقات النت الجديدة we الجديدة بعد الزيادة على النحو التالي:

خطط الإنترنت الأرضي وي

- سعة 140 جيجابايت

- كانت بسعر 120 جنيهًا

- أصبحت بقيمة 160 جنيهًا

أسعار باقات الإنترنت الأرضي وي قبل وبعد الزيادة

أسعار باقات الإنترنت الأرضي وي سعة 200 جيجا

- كانت أسعار باقات الإنترنت الأرضي وي سعة 220 جيجابايت بسعر 170 جنيهًا، وأصبحت بقيمة 220 جنيهًا.

- كانت أسعار باقات الإنترنت الأرضي وي سعة 250 جيجابايت بسعر 210 جنيهات، وأصبحت بقيمة 280 جنيهًا.

أسعار باقات الإنترنت الأرضي وي سعة 400 جيجا

- كانت أسعار باقات الإنترنت الأرضي وي سعة 400 جيجابايت بسعر 340 جنيهًا، وأصبحت بقيمة 440 جنيهًا.

أسعار باقات الإنترنت الأرضي وي بسعة 600 جيجا

- كانت أسعار باقات الإنترنت الأرضي وي سعة 600 جيجابايت بسعر 500 جنيه، وأصبحت بقيمة 650 جنيهًا.

- كانت أسعار باقات الإنترنت الأرضي وي سعة 1 تيرابايت بسعر 800 جنيه، وأصبحت بقيمة 1050 جنيهًا.



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