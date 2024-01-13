السبت 13 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مسئولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطينى: جميع المناطق فى غزة تتعرض لقصف الاحتلال

جريدة الدستور

قالت نبال فرسخ، مسئولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، إن جميع المناطق في غزة تتعرض لقصف الاحتلال، ولا يوجد مكان آمن بالقطاع.

وأضافت فرسخ، خلال تصريحاتها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن البنية التحتية بقطاع غزة تم تدميرها بالكامل، ومعظم النازحين يبيتون بالعراء.

انهيار المنظومة الصحية بقطاع غزة

وأشارت مسئولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني إلى انهيار المنظومة الصحية بقطاع غزة، إضافة إلى أن معظم المستشفيات باتت خارج الخدمة.

ونوهت مسئولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني بأن الاحتلال نجح في إخراج جميع مستشفيات شمال غزة عن الخدمة.

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