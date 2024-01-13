القاهرة الإخبارية: استشهاد 3 فلسطينيين.. وقوات الاحتلال تغلق مداخل الخليل

قالت ولاء السلامين مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله، إن 3 فلسطينيين وهم أبناء عمومة استشهدوا، وأغلقت مداخل مدينة الخليل وقراها وبلداتها بعد اقتحام مخيم الفارعة من قبل قوات جيش الاحتلال.

وأضافت “السلامين” أن قوات الاحتلال تخرب البنى التحتية للمخيم وتقتحم عددا من المنازل.

اشتباكات مسلحة تدور بمخيم الفارعة

ولفتت مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله، إلى وجود اشتباكات مسلحة بمخيم الفارعة، مشيرة إلى اقتحام قوات الاحتلال لمدينة طوباس واعتقال أحد الفلسطينيين بعد مداهمة منزله.

وأشارت مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله إلى أن هناك عمليات مستمرة بحق الفلسطينيين في القرى والمدن، حيث وصل عدد المعتقلين لـ 15 فلسطينيًا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بينما وصلت الحصيلة الأخيرة لـ 5822 منذ السابع من أكتوبر الماضي.