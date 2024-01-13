وزير التنمية الفلسطينى: ردود إسرائيل بمحكمة العدل الدولية كانت ضعيفة وليست قانونية

قال الدكتور أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، إن ردود إسرائيل في محكمة العدل الدولية كانت ضعيفة وليست قانونية، ونتوقع أن تحاول إسرائيل إنهاء عدوانها على غزة قبل صدور حكم محكمة العدل الدولية.

وأضاف مجدلاني، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن الإجراءات التي اتخذتها جنوب إفريقيا في عدم تسوية الأمور بينها وبين إسرائيل قبل إعلان الخصومة والذهاب إلى المحكمة الجنائية لمحاولة تقويض الدعوة من أساسها.

المحكمة ستصدر قرارها الاحترازى بوقف إطلاق النار

وأشار وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني إلى أن كافة الادعاءات الإسرائيلية بأن الفلسطينيين يقتلون أنفسهم بأنفسهم، وأيضًا تحميل الأشقاء في مصر مسئولية عدم إدخال المواد الغذائية، وأن إسرائيل لا تتحكم بمعبر رفح ولا بإدخال المواد الغذائية وإخراج الجرحى الفلسطينيين من المعبر، كلها غير صحيحة.

وأشار وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني إلى أنه استنادًا للأدلة سوف تصدر المحكمة قرارها الاحترازي بوقف إطلاق النار، ومتابعة القضايا المتعلقة بجرائم الإبادة الجماعية، لكن هذا الأمر سيأخذ من أربعة إلى ستة أسابيع.