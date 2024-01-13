قانونية "مستقبل وطن": دفاع الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية تخبط

قال المستشار شعبان رأفت عبداللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن فريق الدفاع الاسرائيلي تخبط أمام محكمة العدل الدولية، ومن ثم راح يلقي بالتهم جزافًا وكذبًا بالادعاء على الدولة المصرية، وتناسى فريق الدفاع تصريحات المتحدث باسم حكومة الاحتلال، أيلون ليفي، التى أكد فيها أن تل أبيب لن تسمح بدخول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، ما لم تفرج الفصائل الفلسطينية عن كل الرهائن الإسرائيليين.

وتابع: كما تناسى دور القيادة السياسية المصرية التى أعلنت أمام العالم أنه لا خروج للأجانب عبر معبر رفح ما لم تدخل كل المساعدات الإنسانية والغذائية إلى أهلنا في القطاع.



جرائم موثقة

وأشار أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن إلى أن فريق الدفاع الإسرائيلي تانسى أيضًا أن جرائم دولة الاحتلال موثقة بالصوت وصورة، والعالم كله شاهد على هذه الجرائم على مدار الفترة الأخيرة، وأن ما يجري على الأراضي الفلسطينية هو تطهير عرقى، وحرب إبادة جماعية لشعب أعزل، وذلك من خلال استخدام كل الوسائل المحرمة دوليًا فى صمت من قبل المجتمع الدولي.



لا علاقة لمصر بمعبر رفح من الجانب الفلسطيني

وأكد المستشار شعبان رأفت عبداللطيف أن السيادة المصرية على المعبر من قبل الجانب المصرى فقط، ولا علاقة للدولة المصرية بالمعبر من الجانب الفلسطينى، بل إن مصر مارست كل أنواع الدبلوماسية من أجل دخول المساعدات، ولعل التصريحات والمباحثات والاتصالات مع قادة الدول خير شاهد على هذا الأمر، متابعًا: "اليوم فريق الدفاع يلقي بالتهم كذبًا وافتراء على الدولة المصرية، هذا الأمر غير مسموح، وهذه التصريحات ما هى إلا محاولة فاشلة للإفلات من العقاب المنتظر لدولة الاحتلال".





وأكد عبداللطيف أن موقف الدولة المصرية من القضية الفلسطينية، قيادة وشعبًا، على مر التاريخ ثابت، وجموع المصريين يكنون لفلسطين مكانة خاصة وعزيزة على قلوبهم، ومن ثم فإن مثل هذه التصريحات غير المسئولة وعلى غير الحقيقية المبنية على الكذب والافتراء لن تغير من موقف الدولة المصرية حيال القضية الفلسطينية، التي تعتبرها قضيتها الأولى.