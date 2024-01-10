الأربعاء 10 يناير 2024
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سياسي

برلمانية: توسع الحكومة في مبادرة "الفحص المبكر للمقبلين على الزواج" دليل قوي على نجاحها

النائبة هند رشاد
النائبة هند رشاد

قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة بمجلس النواب، إن توسع الحكومة في تنفيذ المبادرة الرئاسية بالفحص المبكر للمقبلين على الزواج، بمثابة  دليل قوي على نجاح هذه المبادرة الرئاسية للقضاء على جميع المشكلات التى تواجه المقبلين على الزواج بصفة.

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الحكومة: فحص أكثر من 1.2 مليون شخص في مبادرة المقبلين على الزواج

وأوضحت رشاد، في تصريحات صحفية لها، أن فحوصات ما قبل الزواج مهمة للغاية نظرا لوجود أمراض وراثية مثل السكر والضغط والقلب ولا بد من العلم بها قبل الزواج.

وأكدت، أن  إجراء فحوصات ما قبل الزواج، خط الدفاع الأول لتأمين الأسرة، فإصابة أي فرد بمرض ما سيؤثر بالسلب على سعادة واستقرار هذا الكيان الجديد.

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النتائج خلال 14 يوما.. خطوات إجراء فحص المقبلين على الزواج

ولفتت النائبة هند رشاد، إلى أن المبادرة تشمل حزمة من الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، للكشف المبكر عن العديد من الأمراض المعدية وغير السارية، للتأكد من خلوهم من الأمراض التي قد تؤثر عليهم في المستقبل أو احتمالية انتقال الأمراض بينهم.

 

المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج النائبة هند رشاد الحكومة وزير الصحة كشف مبكر عن الأمراض

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