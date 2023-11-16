الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

النتائج خلال 14 يوما.. خطوات إجراء فحص المقبلين على الزواج

فحص المقبلين على
فحص المقبلين على الزواج

كشفت وزارة الصحة والسكان عن خطوات إجراء فحص المقبلين على الزواج، وذلك من خلال خطوات بسيطة يمكن الاطمئنان على صحة الأشخاص قبل الزواج من خلال فحوصات ما قبل الزواج.

ويمكن إجراء الفحص من خلال الخطوات التالية.

- توجه لأقرب وحدة صحية من وحدات فحص المقبلين على الزواج لإجراء الفحوصات الطبية وطباعة شهادة النتائج.

- اسأل عن غرفة المشورة للمقبلين على الزواج.

- إحرص على إجراء فحوصاتك الطبية قبل موعد إتمام الزواج بـ6 أشهر.

نتائج الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج

وقالت وزارة الصحة والسكان إنه يتم استلام نتائج الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج خلال 14 يوما من إجراء التحاليل تتم مناقشة النتائج في جلسة سرية تتسم بالسرية والخصوصية لكل طرف من الطرفين.

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وقالت إن مواعيد العمل بالوحدات الصحية تبدأ من الساعة ٩ صباحًا حتى ٢ ظهرا، لافته إلى إنه لمعرفة أقرب وحدة صحية يمكنك الاتصال بالخط الساخن ١٥٣٣٥ أو زيارة الموقع الإلكتروني www.100millionseha.eg

وفى ذات السياق نصحت المواطنين بضرورة الكشف والإطمئنان على الصحة بالمجان ضمن حملة 100 يوم صحة، مؤكدة أن الحملة متواجدة في كل محافظات الجمهورية، يوميًا من ٩ صباحًا لـ ٩ مساءً، للاستفسار يرجى الاتصال على الرقم ١٥٣٣٥.

برنامح تدريبى

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد عقدت تدريبًا للأطباء العاملين في الوحدات الصحية بمحافظات الأقصر- أسوان - قنا - البحر الأحمر)، للتوعية بأمراض «أنيميا البحر المتوسط» و«الأنيميا المنجلية» لدى البالغين، وذلك بحضور أعضاء اللجنة العلمية لمبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن التدريب يهدف لإعداد وتأهيل الكوادر البشرية للتعامل مع الحالات المكتشفة من المبادرة، حيث تم خلال التدريب التأكيد على دور عيادات الإحالة، وأهمية توعية المواطنين، وشرح الزواج الآمن وغير الآمن.

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