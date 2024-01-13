السبت 13 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

محمد الزهار: ما روجه الاحتلال عن مصر في العدل الدولية أكاذيب وافتراءات

محمد الزهار
محمد الزهار

أكد الدكتور محمد الزهار الأمين العام المساعد للاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، أن ما روجه فريق الدفاع الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية في لاهاي من الادعاءات حول معبر رفح أكاذيب وافتراءات ليس لها أي أساس من الصحة للهروب من جرائمها، خاصة ادعاءها أنها لم تمنع دخول المساعدات لغزة، ومصر هي المسؤولة بالكامل عن معبر رفح.

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رفض التهجير القسرى والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني 

وقال "الزهار"، إن مصر حذرت مرارا وتكرارا من خطورة عملية العقاب الجماعي والتجويع التي تقوم بها إسرائيل ضد الفلسطينيين، وأنها بذلك تدفعهم للنزوح في اتجاه الحدود المصرية، وأعلنت رفض التهجير القسري للفلسطينيين كما سعت مصر وضغطت على كل الأطراف للضغط على إسرائيل لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية.
 

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اعتراف اسرائيلي بمنع دخول المساعدات والوقود والغاز

وأوضح الأمين العام المساعد للاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، أن إسرائيل نفسها وعلى لسان مسئوليها اعترفوا أكثر من مرة في الأسابيع الأولى أنهم لن يسمحوا بدخول أي مساعدات، والجميع يتذكر رفضهم إدخال شاحنات الوقود والغاز، إلى أن ضغطت مصر وقام الجانب الأمريكي بالضغط على إسرائيل لتسهيل دخول المساعدات الإغاثية بما فيها شاحنات الوقود.

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تعمد تعطيل وصول المساعدات 

وأشار "الزهار"، إلى أن إسرائيل كانت ولا تزال تتعمد تعطيل تسهيل إدخال المساعدات، لرغبتها في فحص كل الشاحنات التي تدخل غزة، وكانت تتعمد عرقلة وإطالة أمد الفحص، ومحاولاتها نفي المسؤولية عن نفسها في ارتكاب جرائم جماعية محاولة فاشلة، والجميع يعلم أن كل ما تذكره إسرائيل مجرد أكاذيب لن تنجلي على المجتمع الدولي.

يذكر أن الدفاع الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية في لاهاي قد روج عددا من الادعاءات حول معبر رفح، وقالت إسرائيل إنه ليس لديها أي سيطرة على الحدود المصرية مع قطاع غزة والحدود المصرية مع غزة تحت إشراف مصري.
كما ادعت أنها لم تمنع دخول المساعدات لغزة، وأن مصر هى المسئولة بالكامل عن معبر رفح.

الدكتور محمد الزهار محكمة العدل الدولية إسرائيل معبر رفح فريق الدفاع الاسرائيلي

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