الثلاثاء 09 يناير 2024
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سياسي

برلمانى: مصر تقف حائط صد قويًا أمام مخططات تهجير الفلسطينيين

النائب حسن عمار
النائب حسن عمار

قال النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، إن إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي واستعادة التهدئة في قطاع غزة، ركيزة رئيسية وأولوية للقيادة السياسية خلال المرحلة الراهنة، والذي يعتمد على تأكيد الرفض القاطع جملةً وتفصيلًا لأي محاولات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين خارج غزة بشكل طوعى أو قسرى، والتعبير عن رؤيتها التى تستهدف حلًا عادلًا وشاملًا يضمن الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط من خلال إقامة دولة فلسطينية  وعاصمتها القدس الشرقية، مشددًا على أن مصر قيادة وشعبًا تقف بالمرصاد لأي محاولة تسعى لتصفية القضية الفلسطينية أو المساس بأمن مصر تحت أي ظرف.

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خبير علاقات دولية: القضية الفلسطينية كانت ستكون فى مهب الريح لولا التدخل المصرى

وأشار إلى أن الدور الدبلوماسي المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لم تنقطع جهوده على مدار الفترة الماضية منذ اندلاع الأزمة في العمل على الحشد الدولي لتوضيح مفهوم القضية الفلسطينية والانتصار لها في ضوء القوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة، التنسيق مع الجهات الفاعلة دوليًا لتبني قرارات لصالح القضية والضغط من أجل رفض التهجير والذي يفرغ القضية من مضمونها ويعد إهدارا لكفاح ونضال الشعب الفلسطيني، كما أنها تشكل تهديدا صريحا لأمن واستقرار مصر والمنطقة بأكملها، لافتا إلى أن القيادة المصرية تتحرك على ثلاثة أصعدة بشكل متوازٍ لتكوين رأى عام عالمى داعم لحقوق الشعب الفلسطينى المشروعة فى إقامة دولته وفقًا للمرجعية الدولية.

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الفصائل الفلسطينية تستهدف قوة إسرائيلية في خان يونس

مصر نجحت فى انتزاع مواقف دولية داعمة لرؤيتها

وأكد "عمار" أن مصر تستخدم مختلف أدواتها بحكمة ورشد لمواجهة ذلك ونجحت في انتزاع مواقف دولية داعمة لرؤيتها  ومستمرة في تأكيده حتى وأد ذلك المخطط، لاسيما أن الشعب المصري بكامل مكوناته يقف حائط صد أمام أي تهديد لسيادة مصر ومستعد للتضحية بملايين الأرواح مقابل حبة رمل بسيناء، منوها أن القيادة السياسية تضع أولوية مد جسور التنمية لها باعتبار حصن حمايتها وهي خط الدفاع الأول هن الأمن القومي المصري وذلك من خلال ربط سيناء بالدلتا، وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية فى مدن القناة وسيناء وجذب الاستثمارات.

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 بلينكن لـ نظيره الإسرائيلي: إبقاء أمل الدولة الفلسطينية حيًا فرصة لكسب جيرانكم العرب

وأضاف أن حجم تنفيذ المشروعات القومية فى سيناء قدر بقيمة 73.3 مليار جنيه خلال عام 2022 /2023 بزيادة بلغت أكثر من 15 ضعفًا مقارنة بـ4.8 مليار جنيه عام 13/ 2014، مما يكشف عن إرادة وعزيمة القيادة السياسية في تغيير وجه الحياة بسيناء وتحويلها لمنطقة استثمارية واعدة بعد اقتلاع جذور الإرهاب بها، واستعادة البنية التحتية التى دمرت بالكامل فى شمال سيناء، موضحا أن استراتيجية الدولة فى تعمير سيناء استندت إلى التنمية جنبًا إلى جنب دحر الإرهاب، خاصة أنه تم تدشين المرحلة الثانية لإعمار سيناء الذي كان رسالة واضحة لأي مطامع تستهدف هذه المنطقة أو تريد النيل من مصر وأمنها.

النائب حسن عمار قطاع غزة جهود مصر التهدئة القضية الفلسطينية

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