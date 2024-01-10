نائبة "حماة الوطن": بيان القمة الثلاثية بشأن فلسطين سيكون بداية جديدة للتعامل مع القضية

ثمنت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية، التي عقدت اليوم بمدينة العقبة بالأردن، مؤكدة أن القمة عقدت في توقيت هام وحساس للغاية، في الوقت الذي لم تتوقف فيه الجهود المصرية منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي.

وقالت النائبة نيفين حمدي في بيان لها، إن القمة الثلاثية جاءت لتؤكد من جديد على الدور التاريخي والمحوري الذي تقوم به الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، وبالتنسيق مع الأشقاء في الوطن العربي، بشأن القضية الفلسطينية بشكل عام من أجل إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود 1967، ووقف الحرب على قطاع غزة بشكل خاص، حفاظًا على أمن واستقرار شعوب المنطقة.

وأكدت أن كلمة الرئيس السيسي بالقمة، جاءت صريحة وشاملة وداعمة للسلام العادل في فلسطين، فضلًا عن تأكيد سيادته على أن ما تم تقديمه ليس كافيًا لحماية أهالي القطاع من الكارثة الإنسانية التي يتعرضون لها، والتي تتطلب وقفة حاسمة من المجتمع الدولي للدفع تجاه وقف إطلاق النار، والذي يمثل الضمانة الأساسية لإنقاذ أهالي القطاع، ونزع فتيل التوتر في المنطقة، مشيرة إلى أن الرئيس أكد على الثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية وموقفها الداعم للأشقاء في المحن والأزمات.

وأضافت نائبة حماة الوطن، أن بيان القمة سيكون بداية جديدة للتعامل مع القضية الفلسطينية من خلال التأكيد على ضرورة الدفع نحو عملية سلام شاملة تنهي الاحتلال وتحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة، مشددة على ضرورة أن يتعاطى العالم والمنظمات الحقوقية والمجتمعية الدولية مع الدعوات المصرية، وخصوصًا ما خرجت به القمة الثلاثية، بشأن ضرورة الوقف الفوري للحرب وإدخال المزيد من المساعدات للفلسطينيين.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، شارك اليوم في القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية، التي عقدت بمدينة العقبة بالأردن.