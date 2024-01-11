الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"واجبات وحقوق الشباب" في ندوة للمصريين الأحرار بالسويس

جانب من الندوة
جانب من الندوة

نظم حزب المصريين الأحرار بالسويس ندوة بمقر الحزب لشباب الجامعات وسط حضور طلابي في ضوء اهتمام الحزب بتوعية الشباب وتشجيع مشاركتهم الإيجابية في الحياة السياسية تحت عنوان " واجبات وحقوق الشباب "

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جاء المؤتمر تحت رعاية د.عصام خليل رئيس الحزب وبتوجيهات الدكتورة هبة واصل الأمين العام للحزب وبحضور كل من الدكتورعادل فاضل عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار  وامين الحزب بالمحافظة والدكتور عادل الشرقاوى مساعد الأمين العام بالحزب بالسويس.

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وتحدث د.الشرقاوى عن حقوق وواجبات الشباب فى هذه المرحلة الهامة فى تاريخ مصر، مع توضيح بعض التحديات التى تواجهها الدولة فى مجالات عديدة.

وأكد عادل فاضل، أمين المحافظة، على اهمية ممارسة الشباب الحقوق الدستورية وواجبهم تجاه وطنهم بالمشاركة في العمل السياسى والخدمة المجتمعية ليكون للشباب صوتًا مسموعا بمقرحاتهم وأفكارهم البنائه وايجابياتهم الفعاله وانهم هم المستقبل وإمامهم فرص كثيرة لتحقيق أهدافهم.

وأكد فاضل أن وطن بلا شباب هو وطن بلا مستقبل؛ووفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالدفع بالشباب والقيادات الشبابية والنسائية وتدريبهم لتوليهم العديد من المناصب والمشاركة في صنع واتخاذ القرار؛ سيتم عمل برنامج لتدريب الشباب طبقا لاحتياجاتهم التى تمت مناقشتها معهم وتم عمل استمارات عضويه جديدة لبعض منهم وانضمامهم لأمانة الشباب بالحزب بالسويس.

المصريين الأحرار السويس واجبات وحقوق الشباب توعية سياسية طلاب الجامعات ندوة

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