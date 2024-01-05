الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"المصريين الأحرار" يهنئ الشعب وقادة الكنائس بعيد الميلاد المجيد

حزب المصريين الأحرار
حزب المصريين الأحرار

هنأ حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، جموع الشعب المصري داخل القطر وخارجه وكل الكنائس على أرض مصر بأعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.

وقال الحزب في بيان له اليوم الجمعة، إن احتفالات الميلاد المجيد يحمل بشارة سارة في افتتاحية العام لتجعل عنوانه الخير والرخاء والازدهار، وذلك يتطلب من الجميع التكاتف والعمل معًا علشان مصر اللى بنحلم بيها جنبًا إلي جنب مع القيادة السياسية الرشيدة.

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وأضاف أن هذه المناسبة فرصة طيبة لتلاحم الشعب الواحد ليواصل مسيرة الجمهورية الجديدة، ويعيد الله علينا الاعياد بالخير والبركات لبلادنا الحبيبة مصر وللشعب السلام ومستقر الأمان.

كما وجه الحزب برقيات تهنئة إلي قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وأساقفة ومطارنة وكهنة وشعب الكنيسة القبطية المصرية بمناسبة الأعياد المباركة، برقية مماثلة للدكتور القس أندرية زكى، رئيس الكنيسة الإنجيلية المشيخية في مصر، والبطريرك إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، كما وجه تهنئة لكل رؤساء الكنائس بعيد الميلاد المجيد.

المصريين الأحرار الدكتور عصام خليل الشعب المصري الميلاد المجيد الازدهار مصر

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