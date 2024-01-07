وزع الورود على المواطنين.. "المصريين الأحرار" يهنئ أساقفة أسيوط بعيد الميلاد

زار وفد حزب المصريين الأحرار بمحافظة أسيوط، مطرانية الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية وعددًا من الكنائس الإنجيلية لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

وكلف الدكتور عصام خليل رئيس الحزب الحزب وفدا بقيادة محمد أبوعين أمين تنظيم المحافظة وعضو الهيئة العليا، وضم عضوي الهيئة العليا علي شوقي والدكتور أيمن عثمان، واللواء محمد العسقلاني القيادي بالحزب، لتهنئة أساقفة أسيوط وكنائس المحافظة.

تهنئة أساقفة الكنائس المصرية

وهنأ وفد المصريين الأحرار الأنبا يؤانس أسقف أسيوط وتوابعها، والأنبا دانيال أسقف الكاثوليك بأسيوط، وعددا من الكنائس الأرثوذكسية والإنجيلية.

كما قام شباب المصريين الأحرار بتوزيع الورود والحلوى علي الوافدين للكنائس بأسيوط احتفالا بعيد الميلاد المجيد.

ومن جانبه قال محمد أبوعين، إن توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، والدكتورة هبة واصل الأمين العام بضرورة المشاركة وتقديم التهنئة لقيادات الكنائس وشعبها العظيم بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

واضاف، أن هناك توجيها بتكثيف الجهود واللقاءات مع المواطنين ومشاركتهم في جميع المناسبات، والوقوف بجانبهم تحت رعاية القيادة السياسية.

من جانبه تقدم النائب احمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، بالتهنئة للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيًا المولى عز وجل أن تعم تلك المناسبة المجيدة على جموع الشعب المصري بالخير والسعادة وموفور من الاستقرار والأمن.

وقال محسن، في تصريح صحفي له اليوم، أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أقباط مصر الاحتفال بعيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، تأتي تأكيدا على الروابط والآواصر الطيبة والمحبة التي تربط نسيج هذا الوطن، وأن جموع الأمة الإسلامية تهنئ وتشارك الإخوة الأقباط أعيادها.

ونوه عضو مجلس الشيوخ: بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي المنطلق من القلب، بشأن الأحداث الجارية والتحديات المتصاعدة، في المنطقة وبالأخص ما يحدث مفب قطاع غزة والضفة الغربية، مشيرا إلى أن موقف مصر محترم ومشرف تجاه الرفض القاطع لمحاولات تهجير الفلسطينيين، وضرورة إيجاد حلول سريعة لوقف إطلاق النار.

وأشار نائب بني سويف: إلى أن مصر ستظل مفتاح الحل للقضية الفلسطينية بمساعيها الجادة مع كافة الأطراف؛ للتوصل لحل يضمن استدامة دخول المساعدات الإنسانية لغزة، بالإضافة إلى وقف الحرب الشنعاء التي تخسر يوميًا أرواحا بشرية بريئة.