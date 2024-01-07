"المصريين الأحرار" يهنئ أسقف الجيزة بعيد الميلاد المجيد ويشارك في احتفالات الكنيسة الإنجيلية

شارك حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، احتفالات عيد الميلاد المجيد بمطرانية الجيزة للأقباط الأرثوذكس، وترأس صلاة العيد الأنبا ثيؤدوسيوس أسقف الجيزة وتوابعها ولفيف من الكهنة.

كما كلف الدكتور عصام خليل رئيس الحزب؛ والأمين العام الدكتورة هبة واصل، وفدا من قيادات الحزب لحضور الصلوات، ضم كل من المهندس مصطفى الخيال مساعد الأمين العام للحزب، ومحمد عبد العليم عضو الهيئة العليا بالحزب، وعمرو هيكل مساعد الأمين العام للحزب بالجيزة، ومحمد جمال محمد لجنة البحث العلمي والابتكار بالحزب، ومحمد عقبي أمانة الشباب بأمانة الجيزة؛ كما زار كنيسة القديس بولس الرسول بالجيزة، وقدم التهنئة إلي القمص أكسيوس نصر الله.

ونقل وفد الحزب تهنئة رئيس الحزب وقياداته للكنيسة القبطية والأنبا ثيؤدوسيوس أسقف الجيزة، وكهنة وشعب الكنيسة، بمناسبة الاعياد المباركة، مؤكدين بأن مصر ستظل محفوظة بوحدة شعبها وعظمة مؤسساتها تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

الحزب يشارك في احتفالات الطائفة الإنجيلية بقصر الدوبارة

كما شارك حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، في احتفالات رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، بأعياد الميلاد المجيد بكنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية الإنجيلية، وترأس الاحتفال الدكتور القس أندرية زكي رئيس الكنيسة الإنجيلية، وشارك الصلوات القس جورج شاكر نائب رئيس الطائفة، والدكتور القس سامح موريس راعي الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة.

وترأس وفد الحزب الدكتور عصام خليل، وإسلام الغزولي نائب رئيس الحزب، والدكتورة هبة واصل الأمين العام، وريمون ناجي عضو المكتب السياسي ورئيس المركز الإعلامي.

وقدم رئيس الحزب، التهنئة للكنيسة وأبنائها بمناسبة الأعياد، موضحا بان مصر ستظل واجهة السلام في عيد الميلاد المجيد تبعث برسالة للجميع أن وحدة مصر الأساس وركيزة البناء وقاعدة السلام الحقيقية التي يتعين إعلاؤها في كل البلدان والدول.